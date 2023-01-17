İYİ Parti’den, 'Geçiş sürecinde yönetim modeli seçmenin kafasını karıştırmasın' turu

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17 Ocak 2023, 23:12 +03 Güncelleme 33 dakika önce

Ayşe Sayın / Ankara

Altılı Masa’nın 26 Ocak’taki toplantısına evsahipliği yapacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu toplantı öncesinde sürpriz bir adım attı.

Akşener’in talimatıyla, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki İYİ Parti heyeti, Altılı Masa’da yer alan siyasi parti liderlerini ziyaret ederek, 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklanacak olan “güçlendirilmiş parlamenter sisteminin yol haritası”nda, liderlerin yönetimde nasıl görev alacağının “seçmenin kafasını karıştırmayacak” bir formülasyonla netleştirilmesi önerisinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Perşembe gününden itibaren, 26 Ocak’ta yapılacak Altılı Masa toplantısı için ziyaretlere başlayacak. Ancak bu ziyaretler öncesinde Akşener, yakın kurmaylarını, masada yer alan siyasi partilerin liderleriyle görüşmeye gönderdi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem, Şenol Sunat, Ümit Özlale ve Metin Ergun’dan oluşan İYİ Parti heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve son olarak da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Heyet, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Davos’tan döndükten sonra da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la görüşecek.

Yönetim modeli netleştirilecek

İYİ Parti heyeti, saat 17.30’da CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. İki parti arasında bir süredir, AKP ve MHP’nin hazırladığı “başörtüsü” konusundaki anayasa değişikliği teklifi ile ilgili görüşmeler yürütüldüğü için, ziyaretin bu amaçla yapıldığı bilgisi kulislere yayıldı. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan’ın da katıldığı toplantı, 1 saat 10 dakika sürdü.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki İYİ Parti heyeti, Altılı Masa’da yer alan siyasi parti liderlerini ziyaret ederek

Geçiş sürecinin yol haritası ele alındı

Edinilen bilgiye göre İYİ Parti heyetinin ziyaretinin esas nedeni, 30 Ocak’ta, Altılı Masa’nın seçim beyannamesi ile birlikte kamuoyuna açıklanacak geçiş sürecinin yol haritasıydı.

Böyle bir ziyarete gerek duyulmasının nedeni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bir davula 6 tokmak inecek” sözleriyle eleştirdiği, seçimin kazanılması halinde geçiş sürecinde liderlerin ülke yönetiminde nasıl görev alacağını netleştirme çabasıydı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, İYİ Parti’nin böyle bir girişimde bulunmasının altında ise masada yer alan bazı liderlerin, yönetim biçimine ilişkin farklı farklı açıklamalar yapması ve bu durumun seçmenin kafasını karıştırması yatıyor. Çünkü İYİ Parti’de, özellikle de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “liderler ülkeyi cumhurbaşkanı ile ortak imzayla yönetecek” açıklamasının masaya zarar verdiği düşünülüyor.

26 Ocak’taki toplantı gündemine de gelecek olan bu konuda İYİ Parti’nin, “seçmenin kafasını karıştıracak” formülasyonlardan kaçınılması ve mevcut anayasaya uygun bir yönetim tarifi yapılmasını önerisi götürdüğü öğrenildi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da bu öneriye olumlu baktığı belirtilirken, partilerin önerilerinin yeniden değerlendirerek, ortak metin haline getirilip, Altılı Masa’da son şeklini verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Başörtüsünde uzlaşma arayışı

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Öte yandan, CHP ile İYİ Parti arasında başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği konusundaki görüş alışverişi de sürüyor.

İki partinin yöneticileri son birkaç gündür bu konuda bir çalışma yapıyor. Altılı Masa’nın son toplantısında alternatif anayasa değişikliği verilmesi görüşü benimsense de, İYİ Parti buna sıcak bakmıyor ve iktidar kanadının verdiği teklifte, önergeyle düzenleme yapılmasını savunuyor. CHP ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı, iki millevtekilinin dokunulmazlık dosyalarının karma komisyon gündemine alınması gibi nedenlere de dikkat çekerek, AKP ile anayasa masasına oturmak istemiyor.

Ancak İYİ Parti yönetimi dün yaptığı açıklamayla, perşembe günü anayasa değişikliği teklifinin görüşüleceği TBMM Anayasa Komisyonu toplantısına katılacağını açıkladı. Bu açıklama öncesinde de CHP’ye “ortak değişiklik önergesi” verelim” önerisi götürdü ve bu konuda kendilerinin hazırladığı metni de iletti..