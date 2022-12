Google'da 2022'de dünyada ve Türkiye'de en çok neler arandı?

bir saat önce

Google, her yıl sonunda düzenli olarak açıkladığı arama trendlerinin sonuçlarını paylaştı. Şirket 2022'de dünyada en çok "Wordle" oyununun, Türkiye'de ise "Dolar/TL"nin arandığını açıkladı.

Dünyada en çok arananlar

New York'ta yaşayan Josh Wardle tarafından kız arkadaşının oynaması için geliştirilen Worlde oyunu bu yıl Google'da en çok aranan kelime oldu.

2021'den itibaren bilinen oyun Şubat 2022'de Amerikan New York Times gazetesi tarafından milyonlarca dolara satıldıktan sonra iyice popülerleşti.

Google'da yapılan aramalara göre dünyada en popüler beş dizi, Euphoria, House of the Dragon, Moon Knight, The Watcher ve Inventing Anna oldu.