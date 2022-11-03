E﻿rdoğan'dan üçüncü nükleer santral mesajı: 'Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Erdoğan, A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınına katıldı.

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu ve Sinop'ta açılması beklenen nükleer santrallere ek olarak bir üçüncü santral üzerinde de çalışıldığını duyurdu.

A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınına katılan Erdoğan, bu santralle ilgili doğrudan bir bilgi vermedi ancak “Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor” dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki bir ünitenin 2023’ün sonu veya 2024’ün başında açılacağını dile getiren Erdoğan, kalan üç ünitenin de belirli aralıklarla daha sonra açılacağını söyledi.

Erdoğan, Sinop’taki nükleer santralin da dört üniteli olacağını belirterek şöyle konuştu:

“Akkuyu bize 4 bin 800 megavat enerji sağlayacak, Sinop da aynı şekilde. Bunların her biri bizim enerji tüketimimizin yüzde 20’sini sağlayacak.”

Rusya devletine bağlı atom enerjisi kurumu Rosatom, Türkiye ile Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını duyurdu.

Halihazırda Mersin’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) çalışmalarını sürdüren Rosatom‘un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sinop’un dört üniteli bir nükleer santral inşası için “son derece cazip” bir nokta olduğunu söyledi.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde ise inşaat süreci devam ediyor ve önümüzdeki aylarda santralin ilk güç ünitesinin çalıştırılması hedefleniyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Akkuyu’da 1200 megawattlık 4 reaktör yapılıyor.

Gübre nakliyatı teklifi ve Türkiye’ye kurulacak gaz ikmal merkezi

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki Tahıl Koridoru Anlaşması’na ek olarak gübre nakliyatı için de Rus lider Vladimir Putin’e teklif yaptığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı ile Salı günü bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, “gübre teklifine” ilişkin Putin’in ne cevap verdiğini belirtmedi.

Erdoğan, tahıl nakliyatı için Cibuti, Somali ve Sudan’a öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kremlin, Cumartesi günü Türkiye ve BM arabuluculuğunda Ukrayna ile imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı askıya aldığını duyurmuştu. Ancak bugün, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından ihracata izin veren anlaşmaya yeniden katıldığını açıkladı.

Türkiye’de gaz ikmal merkezi kurulması üzerine Rusya ile yürütülen çalışmalara da değinen Erdoğan, “Türkiye bu işin bir hub'ı (merkezi) oluyor. En yakın merkez olarak da şu an itibarıyla Trakya bölgesi görülüyor. Oradan çıkış Avrupa'ya dağıtımını yapmak mümkün olacak” dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rusya'nın son kararı sonrası Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı tekrar başladı.

E﻿rdoğan, Ekim ayı ortasında da yaptığı açıklamada, Trakya'nın en uygun yer olduğunu söylemişti.

Putin, daha önce Avrupa’ya gaz aktarımında kullanılan Kuzey Akım 1 Boru Hattı'nın devre dışı kaldığını hatırlatmış ve bunun yerine Avrupa’ya Türkiye üzerinden gaz aktarabileceklerini belirtmişti.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği “kara para” ve “uyuşturucu” suçlamalarını “densizlik” olarak tanımladı.

Öncesinde Kılıçdaroğlu’na “cahil” diyen Erdoğan, “Devletlerde devamlılık esastır. Bu adam cahil... Bu millet sana zaten yönetimi vermez de zaten, bu cahillerle bir yere gidilmez. Sen SSK'yı yönetemeyen bir cahilsin” diye konuştu.

Yalova’daki mahkeme tartışması

Erdoğan, CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın göreve iadesiyle ilgili talebin görüldüğü duruşma hakkında da konuştu.

Duruşmada mahkeme, Salman’ın göreve iadesini öneren bilirkişi raporuna karşın, talebi reddetmişti. Bunun ardından da CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır mahkeme heyetine bağırarak tepki göstermişti.

Erdoğan, isim vermeden, bunlar diye hitap ettiği CHP’li vekilleri “ahlaksız ve kanun tanımaz” olarak tanımladı ve dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini savundu. Konuyla alakalı olarak da Adalet Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğünü söyledi.

CHP’yi “çamur siyaseti” yapmakla suçlayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“CHP'li vekiller görevini teröristi savunmak, suçluyu kayırmak sanıyor. Türkiye'de bağımsız mahkemeler olduğunu CHP'lilere de öğreteceğiz. Hiç endişeniz olmasın, öğrenecekler.”

Anayasa değişikliği

Partisinin, başörtüsüne anayasal güvence ve “ailenin korunması” konusundaki anayasa değişikliği önerisini, görüşmek üzere muhalefet partilerini ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, “Görüşmelerin ardından da teklifimize nihai halini vereceğiz ve Meclis'e sunacağız. Başörtüsünün özellikle CHP'nin takiyye siyasetine malzeme olmaktan kurtaracağız” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, Çarşamba günü ittifak ortağı MHP ile CHP, HDP ve İYİ Parti’yi ziyaret etti.