Depremden en fazla etkilenen illerden Hatay'da 250 kişi öldü; havalimanı kapalı

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25 dakika önce

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ta ilki sabah saatlerinde 7,7 ve daha sonra öğle saatlerinde 7,6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybının 1014'e çıktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın birkaç saat önce illere göre can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklamasında Hatay'da 250 kişi hayatını kaybetti.

İlde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DHA, pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatıldığını aktarıyor.

Haber ajansına göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay Havalimanı'nın şu anda uçuşa kapalı olduğunu bildirdi.

Hatay-Reyhanlı yolunun da deprem sırasında yıkıldığı bildiriliyor.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, deprem nedeniyle 30 trafo merkezinde hasar olduğunu, Antep, Hatay ve Kilis'te kesintilerin söz konusu olduğunu söyledi.

Dönmez, hastane, aşevleri ve kurumlara enerji sağlamak amacıyla mobil santrallerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu sabah yaptığı açıklamada etkilenen tüm illerde eğitim öğretime ara verileceğini belirtti.

Özer, "Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz" dedi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) de deprem nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar sonucunda Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş ve bu illere bağlı Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışının durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın ve benzeri kritik tesislere CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir."

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Hatay havalimanının pisti

Hatay Valisi Rahmi Doğan: İskenderun ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan depreme ilişkin açıklamasında "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı" dedi.

Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar olduğunu belirten Doğan, "Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var" diye konuştu.

Habertürk, İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünün bulunduğu 6 katlı A Blok'un tümüyle yıkıldığı bilgisini geçti.

AKP Hatay Milletvekili Yayman: Ağabeyim, ablam enkaz altında

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AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremde, akrabalarının enkaz altında kaldığını bildirdi.

CNN Türk'e konuşan Yayman, deprem sırasında Hatay’da bulunduğunu, depremin çok büyük olduğunu, yollarda yer yer yarılmalar meydana geldiğini söyledi.

Yayman, "Benim iki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında" dedi. Yayman şu bilgileri paylaştı:

"Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Çok üzüldük tabii. Sadece şu kadarını söylemek isterim deprem çok büyük. Gözükenden çok büyük hasarlarımız var. Valimiz, devletin kurumları görevlerinin başında.

"Dua etsinler bize, Allah milletimizi, devletimizi korusun. Çok büyük bir deprem yaşadık. Bizim orada en son belki 500 yıl önce yaşanan çok büyük bir deprem.