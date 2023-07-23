Wilfried Zaha: Galatarasay'ın resmi görüşmelere başladığını açıkladığı ünlü oyuncu kimdir?

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23 Temmuz 2023, 17:53 +03 Güncelleme bir saat önce

Galatasaray, Kamuoyunu Aydıntlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Crystal Palace'ın ünlü forveti Wilfried Zaha ile transfer için resmi görüşmelere başlandığını bildirdi.

9 sezondur Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı, Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Zaha'nın, bu akşam 21.30'da İstanbul'a geleceğini belirtti.

Fildişi Sahilli ünlü oyuncu, Cyrstal Palace'taki sözleşmesinin sona ermesi sayesinde bedelsiz transfer edilebilecek durumdaydı.

Adı Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulüple anılan Zaha, 2015'te Manchester United'tan tekrar Cyrstal Palace'a dönmesinin ardından kulübün en çok gol ve asist yapan oyuncularından biri oldu.

Wilfried Zaha kimdir?

Fildişi Sahilleri'nin başkenti Abidjan'da 1992 yılında dünyaya gelen Zaha'nın ailesi, ünlü oyuncu dört yaşındayken İngiltere'ye göç etti. Londra'nın güneyindeki Thornton Heath semtinde büyüyen Zaha, ilk okulda futbol oynamaya başladı ve 12 yaşında Cyrstal Palace'ın futbol akademisine girdi.

30 yaşındaki oyuncu, 12 yaşından bu yana Palace'ın altyapısında oynamış ve A takımının formasını ilk olarak 2010'da takımın Cardiff City'ye 2-1 yenildiği maçta giymişti.

Kısa süren Manchester United macerasından sonra, 2013-2014 sezonunda Cyrstal Palace'a geri döndü ve sonrasında önemli bir performansa imza attı.

Zaha, Palace formasıyla 450'den fazla maça çıktı, 90 gol atıp, 73 de asist yaptı.

Wilfried Zaha'nın hem İngiltere hem de doğduğu Fildişi Sahilleri'nin formasını giyme hakkı vardı. 19 ve 21 yaş altı milli takımlarda İngiltere formasını giyen oyuncu, 2016'da Fildişi Sahillerini temsil etmeyi seçti.