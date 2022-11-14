Zelenskiy: Rusya, Herson’da 400’den fazla savaş suçu işledi

Yazan, George Wright

Unvan, BBC News

32 dakika önce

Kaynak, Reuters

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus kuvvetleri Herson’dan geri çekilirken, müfettişlerin Herson’un terk edilen bölgelerinde 400'den fazla savaş suçunu ortaya çıkardığını söyledi.

Zelenskiy, hem sivillerin ve hem de askerlerin cesetlerinin bulunduğunu belirtiyor.

BBC iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadı. Moskova, askerlerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor.

Bu arada, Ukraynalı yetkililer sokağa çıkma yasağı getirdi ve Herson'a giriş ve çıkışları kısıtladı.

Zelenskiy, her akşam yaptığı video konuşmasında, "Herson bölgesinde Rus ordusu geride, girebildiği diğer bölgelerde bıraktığı vahşetlerin aynısını bıraktı" dedi.

"Her katili bulup adalete teslim edeceğiz. Şüphesiz."

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Savaşın başlamasından bu yana Buça, İzyum ve Mariupol gibi bölgelerde toplu mezarlar bulundu. Ukrayna, Rus askerlerini vahşetin arkasında olmakla suçladı.

Geçen ay bir Birleşmiş Milletler (BM) komisyonu, Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğini ve işgalin başlangıcındaki insan hakları ihlâllerinin "büyük çoğunluğundan" Rus güçlerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Herson, Şubat ayında Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya tarafından ele geçirilen tek bölgesel başkentti.

Bölge, başka üç yer ile birlikte, Eylül ayında Kremlin'de düzenlenen bir törenle Vladimir Putin tarafından Rusya'nın bir parçası olarak ilan edildi.

Ukrayna ordusu, R﻿usya'nın işgalinden sonra ilk kez geçen Cuma günü Herson kentine girdi.

Bayrak sallayan Ukraynalılar, Kiev'in askerlerini sarılarak karşıladı.

Rusya bölgeyi 30 bin askerle işgal etmişti.

Ukraynalılar bunu, Rusya'nın Mart ayında Kiev'in banliyölerinden çekilmesiyle aynı düzeyde, ulusal bir zafer ve Kremlin için büyük bir aşağılama olarak görüyorlar.

Bazı Rus askerlerinin kılık değiştirerek bölgede kalmış olabileceğine dair korkular var. İşgal sırasında Ruslara yardım eden işbirlikçilerin ise şimdi yargılanması bekleniyor.

Zelenskiy, "Bu topraklarda geride kalan Rus asker ve paralı askerlerinin tutuklanmasının ve sabotajcıların etkisiz hale getirilmesinin de sürdüğünü" söyledi.

Ukrayna kuvvetleri internet ve televizyon bağlantılarını yeniden kurmak için çalışırken, elektrik ve su kaynaklarının "mümkün olan en kısa sürede" tamir edileceğini kaydetti.

Şu anda Dinyeper nehrinin karşı kıyısını kazmakta olan Rus birliklerinin bombardımana devam edebileceğine dair korkular var.

Herson yetkilileri 13-19 Kasım tarihleri arasında nehir ulaşımını kullanmayı yasakladı.

Bölge sakinleri, evlerinde mayın veya bubi tuzakları olup olmadığı kontrol edilene kadar geri dönmemeleri konusunda uyarıldı.

Herson Valisi Yaroslav Yanuşeviç, vatandaşlara ordunun mayın temizliği yapacak olması nedeniyle Pazartesi günü kalabalık yerlerden kaçınmalarını ve şehir merkezinden uzak durmalarını söyledi.