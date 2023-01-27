Ukrayna, ikinci düşmanı yolsuzluğa karşı savaş açtı

Yazan, James Waterhouse

Unvan, BBC Ukrayna Muhabiri

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Zelenskiy'nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı Kirilo Timoşenko ailesini bir malikaneye taşıdığı haberlerinin ardından istifa etti.

Ukrayna'da Zelenski hükümetinde sıradışı bir kadro değişimi yaşanıyor. Bu haber hazırlandığı sırada yolsuzluk suçlamasıyla görevinden ayrılan ya da uzaklaştırılan bürokrat sayısı 11'e ulaşmıştı. Devlet Başkanı Zelenskiy kamuoyu gözünde sarsılan güveni yeniden tesis etmeye çalışıyor ancak suçlamalar oldukça ciddi ve zamanlama kötü.

Yolsuzluk iddiaları müttefiklerinden milyarlarca dolarlık askeri, insani ve mali yardım alan Ukrayna açısından için bu desteği riske atıyor.

Öyle ki bazı Amerikalı politikacılar Ukrayna'ya yapılan yardımların sınırlanması çağrısında bulundu.

Ukrayinska Pravda haber sitesinden araştırmacı gazeteci Mihaylo Tkach'ın ortaya çıkardığı iddialara göre üst düzey bir bürokratın özel antrenörü Rus işgalinden bu yana milyonlarca sterlin aldı.

Tkach, Zelenski'nin yardımcılarından biriyle ilgili bir habere de imza attı.

Tanınmış bir müteahhitin, Zelenski'nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı Kirilo Timoşenko'nun ailesini, kendi malikanesine taşıdığı haberi çıktıktan iki ay sonra, Timoşenko istifa etti.

Gazetecinin yayımladığı video kayıtlarında Timoşenko'nun birkaç ay boyunca Posche markalı bir otomobil kullandığı görünüyor.

Timoşenko yanlış bir şey yapmadığını savundu.

Tkach "Milletvekilleri ve bürokratların kazandıkları paranın kaynağını açıklamak istemediklerinde lüks varlıkları yakınlarının adına kaydettirmeleri sıklıkla yaşanan bir durum" diye açıklıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Yolsuzluk suçlamalarını araştıran Ukraynalı gazeteci Mykhaylo Tkach .

Ukrayna'nın milyarlarca dolarlık yardım alıyor olması beraberinde denetimi getiriyor

"Bunlar, toplum için bir yetkilinin her adımının net olması gereken bir zamanda şeffaflığın olmadığının işaretleri."

Muhabir, yolsuzluğun birçok ülkede var olduğunu kabul ediyor. Bu yüzden en önemli şeyin tepki vermek olduğunu düşünüyor.

Son bir hafta içinde Ukrayna'nın altyapıdan sorumlu bakan yardımcısı, Vasil Lozinski görevi sırasında bütçeden yaklaşık 400 bin dolar hortumladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov hakkında ise bakanlığına gıda tedariki için açılan ihalenin bedelinin şişirilmesi iddiasıyla soruşturma açıldı.

Kiev yakınlarındaki Vorzel'deki fırınından Ivanna, tüm bunlardan pek hoşnut değil.

Kocası Vyacheslav arka odada hamur karıştırırken, "Hoşuma gitmedi," diyor:

"Bu paranın Ukrayna için iyi bir şeye gitmesi daha iyi olurdu."

Biraz duraksadıktan sonra devam ediyor: "Yıllardır görevde olan tüm o politikacıları değiştirmemiz gerekiyor. Buna alıştılar, bu onları besliyor."

Ukrayna'nın müttefiklerinden milyarlarca dolarlık askeri, insani ve mali yardım alıyor olması beraberinde denetim ve incelemeyi getiriyor.

Denetimsizlik paranın yanlış ellere geçme olasılığını da artırıyor.

Tkach, "Ukrayna'nın yaşam savaşından bahsediyoruz" diyor:

"Ülkemiz için sıradan bir yıl değil. Bu nedenle, Devlet Başkanı tarafından başlatılan bu istifa dalgasının önemli bir kabul ve gerekli bir eylem olduğunu düşünüyorum."

Fotoğraf altı yazısı, Ivana yıllardır görevde olan siyasetçilerin yerine yenilerinin gelmesi gerektiğini düşünüyor.

Ukrayna'nın 31 yıl önce bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana, yolsuzluk kamu hizmetlerini ve en çok da siyaseti sarstı.

İnsanların demokrasi rejiminde yaşama isteği o kadar baskın hale geldi ki Moskova yanlısı son hükümet 2014'te halk ayaklanmasıyla gönderdildi.

O zamandan beri Ukrayna, Rusya'nın ülkeye yönelik saldırılarının itici güç olduğu bir dizi reform girişiminde bulundu. Değişim, Batı'nın sürekli desteğini güvence altına almak için gerekli görüldü.

Bu süreçte yolsuzlukla mücadele için yeni kurumlar, kamu harcamaları için yeni sistemlerle birlikte yeni bir polis gücü kuruldu ve politikacılar, sıklıkla şaşırtıcı büyüklükte olan servetlerini açıklamaya zorlandılar.

Milletvekili ve Ukrayna Parlamentosu'nda Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Yurçişin, "Sonuç istiyorduk" diyor:

"Evet, geçmişteki yolsuzluklardan arta kalanlar var ama en azından şimdi bu konuda sessiz değiliz. Bir sonraki adım bunları önlemek olacak."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Duvar resminde görülen Kateryna Handziuk memleketi Herson'daki yolsuzluğu ifşa eden Ukraynalı bir yolsuzlukla mücadele aktivistiydi. 31 Temmuz 2018'de sülfürik asitle saldırıya uğradı ve 4 Kasım 2018'de aldığı yaralar nedeniyle öldü.

Yurçişin, Batı'dan gelen yardımları riske atmak pahasına bakanların yaptığı yanlışları ifşa etmek için bundan daha iyi bir zaman olmadığına inanıyor:

"Batılı ortaklar iki savaşımız olduğunu anlıyor. Birincisi Rusya'ya karşı, ikincisiyse Ukrayna'nın geleceği için iç savaşımız." diyor.

Şubat 2022'de başlayan Rus işgalinden önce, Avrupa Birliği ve ABD gibi Batılı müttefikler, Kiev'in yolsuzlukla mücadelesinin hızından memnun değildi.

2023'teki iddiaların Zelenski'ye siyasi maliyetinin ne olacağı netlik değil. Ancak ABD verilen yanıtı "hızlı ve kararlı" olarak nitelendirildi.