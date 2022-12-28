Milli Savunma Bakanı Akar, Suriyeli mevkidaşı Abbas ile Moskova'da görüştü

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28 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hulusi Akar ile Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas’ın Moskova’da yaptığı görüşme için, “Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Görüşmede Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Suriye ve Türkiye'nin istihbarat başkanları da yer aldı.

Yapıcı havada geçtiği belirtilen toplantı sonucunda ise “Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındığı” belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Suriye krizinin çözümü, sığınmacı sorunu ve Suriye'deki radikal gruplarla mücadele" konularının görüşüldüğü ve "bu yapıcı diyalog formatının devam etmesinin bölgeye istikrar getireceği" aktarıldı.

Bu, Suriye ile Türkiye arasında 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde yapılan ilk resmi görüşme oldu.

Ağustos ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Ekim 2021’deki Bağlantısızlar Toplantısı’nda ayaküstü görüştüğünü açıklamıştı.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suriye lideri Beşar Esad’la görüşmek istediğini söylemiş fakat Esad bu konudaki sessizliğini korumuştu.

Erdoğan Kasım sonunda “Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük, dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız” demişti.