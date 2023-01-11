80. Altın Küre ödülleri: The Banshees of Inisherin ve The Fabelmans öne çıkan yapımlar oldu

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Colin Farrell'ın ödül konuşması

bir saat önce

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından bu yıl 80’inci kez düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.

The Banshees of Inisherin ve Steven Spielberg filmi The Fabelmans sinema ödüllerinde öne çıkan yapımlar oldu.

Televizyon ödüllerinde ise Abbott Elementary ile HBO yapımları Game of Thrones ve White Lotus ödül aldı.

Sinemada Avatar'a ödül çıkmadı. Dizi ödüllerinde de güçlü yapımlar arasında olan Severance'a ödül verilmedi.

Altın Küre ödülleri organizasyonu konusundaki tartışmaların son ana kadar sürmesine karşın birçok ünlü isim salonda yer aldı.

HFPA, üyeleri arasında siyahların bulunmaması sebebiyle eleştirilerin hedefindeydi.

3 saat süren törende öne çıkan bazı ödüller şöyle:

En iyi Film - Drama

Avatar: The Way of Water

Elvis

Kazanan: The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

En iyi Film - Müzikal veya komedi

Babylon

Kazanan: The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

En iyi kadın oyuncu - Drama

Kazanan: Cate Blanchett - Tár

Olivia Colman - Empire of Light

Viola Davis - The Woman King

Ana de Armas - Blonde

Michelle Williams - The Fabelmans

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle ödül aldı.

En iyi erkek oyuncu - Drama

Kazanan: Austin Butler - Elvis

Brendan Fraser - The Whale

Hugh Jackman - The Son

Bill Nighy - Living

Jeremy Pope - The Inspection

En iyi kadın oyuncu - Müzikal ya da komedi

Lesley Manville - Mrs Harris Goes to Paris

Margot Robbie - Babylon

Anya Taylor-Joy - The Menu

Emma Thompson - Good Luck To You, Leo Grande

Kazanan: Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

En iyi erkek oyuncu - Müzikal ya da komedi

Diego Calva - Babylon

Daniel Craig - Glass Onion: A Knives Out Mystery

Adam Driver - White Noise

Kazanan: Colin Farrell - The Banshees of Inisherin

Ralph Fiennes - The Menu

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Austin Butler, Elvis'i canlandırdığı rolüyle ödül aldı

En iyi yönetmen - Film

James Cameron - Avatar: The Way of Water

Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once

Baz Luhrmann - Elvis

Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin

Kazanan: Steven Spielberg - The Fabelmans

En iyi senaryo - Film

Todd Field - Tár

Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once

Kazanan: Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin

Sarah Polley - Women Talking

Steven Spielberg, Tony Kushner - The Fabelmans

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Eddie Murphy'e Cecil B. DeMille Onur Ödülü verildi

En iyi animasyon film

Kazanan: Guillermo del Toro's Pinocchio

Inu-Oh

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Yabancı dilde en iyi film

All Quiet on the Western Front - Germany

Kazanan: Argentina, 1985 - Argentina

Close - Belgium/France/Netherlands

Decision to Leave - South Korea

RRR - India

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Jennifer Coolidge'ın rol aldığı White Lotus da öne çıkan yapımlar arasındaydı

En iyi dizi

Better Call Saul

The Crown

Kazanan: House of the Dragon

Ozark

Severance

En iyi kadın oyuncu - TV Drama

Emma D'Arcy - House of the Dragon

Laura Linney - Ozark

Imelda Staunton - The Crown

Hilary Swank - Alaska Daily

Kazanan: Zendaya - Euphoria

En iyi erkek oyuncu - TV Drama