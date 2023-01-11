80. Altın Küre ödülleri: The Banshees of Inisherin ve The Fabelmans öne çıkan yapımlar oldu
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından bu yıl 80’inci kez düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.
The Banshees of Inisherin ve Steven Spielberg filmi The Fabelmans sinema ödüllerinde öne çıkan yapımlar oldu.
Televizyon ödüllerinde ise Abbott Elementary ile HBO yapımları Game of Thrones ve White Lotus ödül aldı.
Sinemada Avatar'a ödül çıkmadı. Dizi ödüllerinde de güçlü yapımlar arasında olan Severance'a ödül verilmedi.
Altın Küre ödülleri organizasyonu konusundaki tartışmaların son ana kadar sürmesine karşın birçok ünlü isim salonda yer aldı.
HFPA, üyeleri arasında siyahların bulunmaması sebebiyle eleştirilerin hedefindeydi.
3 saat süren törende öne çıkan bazı ödüller şöyle:
En iyi Film - Drama
- Avatar: The Way of Water
- Elvis
- Kazanan: The Fabelmans
- Tár
- Top Gun: Maverick
En iyi Film - Müzikal veya komedi
- Babylon
- Kazanan: The Banshees of Inisherin
- Everything Everywhere All at Once
- Glass Onion: A Knives Out Mystery
- Triangle of Sadness
En iyi kadın oyuncu - Drama
- Kazanan: Cate Blanchett - Tár
- Olivia Colman - Empire of Light
- Viola Davis - The Woman King
- Ana de Armas - Blonde
- Michelle Williams - The Fabelmans
En iyi erkek oyuncu - Drama
- Kazanan: Austin Butler - Elvis
- Brendan Fraser - The Whale
- Hugh Jackman - The Son
- Bill Nighy - Living
- Jeremy Pope - The Inspection
En iyi kadın oyuncu - Müzikal ya da komedi
- Lesley Manville - Mrs Harris Goes to Paris
- Margot Robbie - Babylon
- Anya Taylor-Joy - The Menu
- Emma Thompson - Good Luck To You, Leo Grande
- Kazanan: Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once
En iyi erkek oyuncu - Müzikal ya da komedi
- Diego Calva - Babylon
- Daniel Craig - Glass Onion: A Knives Out Mystery
- Adam Driver - White Noise
- Kazanan: Colin Farrell - The Banshees of Inisherin
- Ralph Fiennes - The Menu
En iyi yönetmen - Film
- James Cameron - Avatar: The Way of Water
- Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once
- Baz Luhrmann - Elvis
- Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin
- Kazanan: Steven Spielberg - The Fabelmans
En iyi senaryo - Film
- Todd Field - Tár
- Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once
- Kazanan: Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin
- Sarah Polley - Women Talking
- Steven Spielberg, Tony Kushner - The Fabelmans
En iyi animasyon film
- Kazanan: Guillermo del Toro's Pinocchio
- Inu-Oh
- Marcel the Shell with Shoes On
- Puss in Boots: The Last Wish
- Turning Red
Yabancı dilde en iyi film
- All Quiet on the Western Front - Germany
- Kazanan: Argentina, 1985 - Argentina
- Close - Belgium/France/Netherlands
- Decision to Leave - South Korea
- RRR - India
En iyi dizi
- Better Call Saul
- The Crown
- Kazanan: House of the Dragon
- Ozark
- Severance
En iyi kadın oyuncu - TV Drama
- Emma D'Arcy - House of the Dragon
- Laura Linney - Ozark
- Imelda Staunton - The Crown
- Hilary Swank - Alaska Daily
- Kazanan: Zendaya - Euphoria
En iyi erkek oyuncu - TV Drama
- Jeff Bridges - The Old Man
- Kazanan: Kevin Costner - Yellowstone
- Diego Luna - Andor
- Bob Odenkirk - Better Call Saul
- Adam Scott - Severance