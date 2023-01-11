Şebnem Korur Fincancı kimdir?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Şebnem Korur Fincancı, 27 Ekim'den bu yana cezaevinde bulunuyordu.

55 dakika önce

Türk Tabibleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme “Örgüt propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Fincancı’nın tahliyesine karar verdi.

Fincancı, 27 Ekim'de de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kasım ayında BBC Türkçe’nin sorularını yazılı olarak yanıtlayan TTB lideri, hakkındaki sürecin "hukuki değil siyasi olduğunu" söylemişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Duruşma sırasında, İstanbul Adalet Sarayı önünde Financı'ya destek için bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi'nde Adli Tıp Polikliniği'ni kurdu

Şebnem Koru Fincancı, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan adli tıp alanında uzmanlık eğitimi aldı.

1996’da profesörlük unvanını elde eden Fincancı, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Adli Tıp Polikliniği’ni kurdu.

Yıllar içinde çalışmalarını, ağırlıklı olarak işkence konusunda yoğunlaştırdı.

1990’lı yıllarda ve 2000'lerin başında, sendikacı Süleyman Yeter'in öldürülmesi ve Manisalı gençlerle ilgili davalarda işkenceyi raporlarla saptadı.

1997’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı oldu.

2004’te görevden alındı ancak 2005’te İdare Mahkemesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile göreve iade edildi.

Fincancı yıllar içinde çeşitli uluslararası çalışmalara da katıldı.Örneğin, 1996’da Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi adına, Bosna’nın Kalesija bölgesinde toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin otopsi çalışmalarında yer aldı.

Filipinler’de, IRCT (İşkence Mağdurları için Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi) tarafından oluşturulan Uluslararası Adli Uzman Grubu’nun bir üyesi olarak hapishanelerde yaşanan işkencelerle ilgili tıbbi değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Fincancı yıllar içinde çeşitli uluslararası çalışmalara da katıldı ve hem ulusal hem uluslararası çapta, alanında çeşitli ödüller aldı.

2012 yılında IRCT adına gittiği Bahreyn’de turist kılığına girerek, denizde cesedi bulunan ve polise göre boğularak ölen bir gencin vücudundan doku örnekleri aldı.

Örnekleri Türkiye’ye getirdi ve yaptığı otopside gencin, ailesinin de iddia ettiği gibi gözaltında işkence ile öldürüldüğü sonucuna ulaştı.

Fincancı, BM İşkencenin Etkili bir biçimde Soruşturulması ve Belgelenmesi Kılavuzu’nun (İstanbul Protokolü) oluşum sürecine katıldı. Birçok ülkede; sağlık çalışanları, hukukçular ve insan hakları eylemcilerinin katıldığı işkencenin soruşturulması ve belgelenmesi eğitimlerinde, İstanbul Protokolü eğiticisi ve tıbbi eğitim koordinatörü olarak yer aldı.

2016’da hapse girdi

2008 yılında, yaptığı başvuru ardından Ergenekon davasına birey olarak müdahil oldu.

Yıllar içinde hakkında birçok soruşturma açıldı.

2016’da, Özgür Gündem gazetesinde Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası çerçevesinde görev aldığı için "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklandı ve yaklaşık 10 gün cezaevinde kaldı.

Yine 2016'da, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirisine imza attı.İmza nedeniyle hakkında açılan soruşturmanın sonucunda 2018’de hapis cezası aldı.

Bu nedenle 2019’da zorunlu olarak emekli oldu.Yeniden yargılama ardından 2020’de bu davadan beraat etti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 2﻿016'da; o dönem tutuklu olan Financı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin'in serbest bırakılması için düzenlenen bir gösteri.

Fincancı, çeşitli meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yaptı.

1993-1998 yılları arasında Adli Tıp Uzmanları Derneği başkanlığını yürüten Fincancı, 2002-2006 arasında İstanbul Tabip Odası Genel sekreterliği ve 2006-2008 yılları arasında Türk Tabipler Birliği Onur Kurulu üyeliğini sürdürdü.

Onur kurulu üyeliği döneminde 2003'te TTB temsilcisi olarak Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği de yaptı.

2009 ila 2020 arasında Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) başkanlığını yürüttü. 2020’da ise TTB Merkez Konsey Başkanı seçildi.

Fincancı, tutuklanmadan önce yazdığı bir notta kendisine karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtmiş ve eklemişti:

"Bu karalama kampanyasını da aşıp birlikte mücadele edeceğiz. İnsanca bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağımız günlere dayanışmayla.”