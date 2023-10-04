Venedik’te turistleri taşıyan otobüs üst geçitten düştü: 21 ölü, 15 yaralı

Kaynak, Getty Images

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, BBC Türkçe

Bildirdiği yer Roma

23 dakika önce

İtalya’nın Venedik kentinde dün akşam turistleri taşıyan bir otobüsün üst geçitten düşerek yanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Venedik kentinin anakaradaki Mestre ilçesinde dün akşam yerel saatle 20.00’ye doğru yaşanan olayda otobüs yol kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre aşağı düştü ve alev aldı. Otobüsün üst geçitten düşme ve yanma sebebi henüz net olarak bilinmiyor.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre otobüste ölen ve yaralananlar ağırlıkla Venedik’i ziyaret eden yabancı turistlerdi.

Otobüsün, Venedik’in adalardan oluşan tarihi merkezini ziyaret eden turistleri, anakaradaki Marghera bölgesindeki kamp yerine geri götürürken kaza yaptığı belirtiliyor.

Hayatını kaybedenler arasında otobüsün 40 yaşındaki İtalyan şoförü Alberto Rizzotto’nun yanı sıra Ukrayna ve Almanya vatandaşları da bulunuyor.

Yaralılar içinde Almanya, Avusturya, Fransa, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna vatandaşları da var. Yaralılardan en az beşinin durumu ağır.

Olayda ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu, kimlik belirleme işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Elektrik ve metanla çalışan otobüsün, düşüşü sırasında yakındaki tren istasyonuna bağlı yüksek gerilim hattına çarpmış olabileceği belirtiliyor.

Basındaki bilgilere göre üzerinde durulan ihtimallerden biri şoförün direksiyon başında rahatsızlanmış olması. Otobüsün üst geçitten düşmeden önce alev almış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

Venedik’in içinde yer aldığı Veneto bölgesi, bugün yas ilan ederek bölgedeki resmi kurumlarda bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.

Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia, ‘’Mestre'de meydana gelen vahim kaza üzerine halkın yasının bir işareti olarak Veneto'nun tüm bölge ofislerinde bayraklar yarıya indirilecek’’ dedi.