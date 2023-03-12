Suudi petrol devi Aramco'dan 2022'de rekor kâr: 161 milyar dolar

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12 Mart 2023, 16:48 +03 Güncelleme 37 dakika önce

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco, geçen yıl 161,1 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı. Böylece Aramco'nun kârı bir yılda yüzde 46,5 artmış oldu.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının tetiklediği savaşın da etkisiyle enerji fiyatlarının hızla artması, Aramco'nun rekor düzeydeki kârında önemli rol oynadı.

Ham petrolün varil fiyatı Rusya'nın işgali sonrası geçen yıl Mart ve Haziran aylarında 120 doları geçmiş, daha sonra 82 dolara gerilmişti.

2022'de Amerikan şirketi ExxonMobil 55,7, İngiliz şirketi Shell de 39,9 milyar dolar kâr etmişti.

Aramco CEO'su Amin Nasser, petrol ve gazın öngörülebilir gelecekte temel gereksinim olacağını söyledi.

Aramco ise Apple'dan sonra dünyanın en değerli ikinci şirketi.

Suudi Arabistan da dünyada en çok petrol ihraç eden ülke.

Aramco daha önce hissedarlarına 2022'nin son çeyreği için 19,5 milyar dolar kâr payı dağıtacağını açıklamıştı.

Şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 95'i Suudi Arabistan devletine ait.

Suudi Arabistan ekonomisi geçen yıl yüzde 8,7 büyümüştü. Bu, G20 ülkeleri arasında en yüksek orandı

Öte yandan Londra merkezli dünyanın önde gelen insan hakları kuruluşlarından Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Aramco'nun açıkladığı kâr için "şok edici" yorumunda bulundu.

Örgüt, Suudi Arabistan'a, Aramco'nun gelirini, fosil yakıtların devre dışı bırakılmasına yönelik çabalar için kullanması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan daha önce karbon salımlarını 2060'a kadar sıfıra indirma taahhüdünde bulunmuştu.