MHP aday listelerini açıkladı: Kimler yer buldu, hangi isimler çizildi?

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara

23 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili genel seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararının ardından, aday listeleri kamuoyuna açıklandı. MHP yönetimi aday listelerinin bugün Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacağını da duyurdu. MHP’nin bu kararıyla, AKP ile “ortak liste” ihtimalini de ortadan kaldırdığına dikkat çekiliyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye’den yeniden ilk sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastiyle ismi gündeme gelen ve 2018 seçimlerinde liste başından aday olan Mersin milletvekili Olcay Kılavuz, aynı ilden bu kez dördüncü sıradan aday gösterildi.

Bahçeli, Başkanlık Divanı ve Meclis yöneticilerinin tamamını seçilebilir yerlerden aday gösterirken, 5 milletvekili liste dışı kaldı.

Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP, 2018 seçimlerinde olduğu gibi 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde de 81 ilde seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. AKP ise son derece kritik görülen 14 Mayıs seçimlerinde az milletvekili çıkaran bazı illerde "ortak liste" ile seçime gidilmesini istiyordu.

Ancak ittifaka yeni katılan Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi’nin seçimlere bu kez kendi listesiyle girme kararı almasının ardından, MHP lideri Bahçeli de tüm seçim çevrelerinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldıklarını duyurmuştu.

AKP ile MHP arasında bir süredir yürütülen "ortak liste" görüşmeleri de aday listelerinin açıklanması ile sonuçsuz kaldı.

Parti yöneticilerinin tamamı seçilebilir yerden aday

Bahçeli, Meclis grup başkanvekilleri ile parti yöneticilerinin tamanını seçilebilir yerlerden aday gösterdi. Buna göre grup başkanvekilleri Levent Bülbül Sakarya, Erkan Akçay da Manisa birinci sıradan yeniden aday oldu.

Genel Sekreter İsmet Büyükataman Bursa, teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, İzzet Ulvi Yönter İstanbul’dan aday gösterildi.

Genel başkan yardımcıları Mustafa Kalaycı Konya, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım Ankara’dan, Taner Osmanağaoğlu İzmir, İsmail Özdemir Kayseri’den yeniden aday gösterildi.

Halen milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcısı Bumin Özarslan İzmir, Filiz Kılıç Nevşehir, Pelin Yılık ise Çankırı’dan ilk kez milletvekili adayı olarak gösterildi.

Kaynak, Twitter/ Olcay Kilavuz Fotoğraf altı yazısı, Devlet Bahçeli ve Olcay Kılavuz

5 vekil liste dışı kaldı

Parlamentoda 48 sandalyesi olan MHP’den sadece 5 milletvekili liste dışı kaldı. Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile Konya Milletvekili Esin Kara listelerde yer bulamadı.

Adana’da mevcut milletvekilleri Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy, Afyonkarahisar’da Mehmet Taytak yerlerini koruyan milletvekilleri oldu.

Kamu-Sen Başkanı Kahveci Ankada’dan aday

MHP’nin 2018 seçimlerinde tek milletvekili çıkardığı Ankara 1. Bölgede Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya liste başı olurken, ikinci sırada Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci aday gösterildi.

Genel Başkan Yardıcısı Sadir Durmaz da Ankara ikinci bölgede liste başı olurken, Merkez Yönetim Kurulu üyesi Özgür Bayraktar ikinci, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ise üçüncü sırada yer aldı. MHP 2018'de bu bölgeden iki milletvekili çıkardı.

MHP’nin önceki seçimlerde iki milletvekili çıkardığı Ankara üçüncü bölgede Yaşar Yıldırım liste başı olarak yerini korurken, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal yeniden ikinci sıradan aday gösterildi.

Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman Bursa liste başında yer alırken, listeye giremeyen mevcut milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nun yerine eski il başkanı Fevzi Zırhlıoğlu ilk sıradan aday gösterildi.

MHP’nin 2018’de milletvekili çıkaramadığı illerden Çorum’da ise 21. dönem milletvekili Vahit Kayırıcı ilk sıradan aday oldu. Eskişehir’de liste dışında kalan Metin Nurullah Sazak’ın İstanbul İl Başkan Yarımcılığı görevinde bulunan Bülent Maşaoğlu liste başından aday gösterildi.

MHP’nin iki milletvekili çıkardığı Gaziantep’de, mevcut milletvekili Sermet Atay birinci sıradan, iş insanı Mustafa Bozgeyik ikinci sıradan aday oldu.

Kaynak, Twitter/ Önder Kahveci Fotoğraf altı yazısı, Devlet Bahçeli ve Önder Kahveci

Olcay Kılavuz Mersin 4. sıradan aday

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile adı gündeme gelen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Mersin 4. sıradan aday gösterildi. Kılavuz, 2018 seçimlerinde birinci sıradan aday gösterilmiş ve MHP Mersin’de iki milletvekili çıkarmıştı. Mersin’de Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Levent Uysal birinci sırada, 2019 seçimlerinde Mezitli Belediye Başkan adayı olan Serdar Soydan ikinci sırada yer aldı.

MHP’nin üç milletvekili çıkardığı İstanbul birinci bölgede Teşkilat Başkanı Semih Yalçın, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Memet Bülent Karataş, ilk üç sıradaki yerlerin korudu.

İkinci bölgede ise halen TBMM Başkanvekili olan Celal Adan ile aynı ilin milletvekilleri Cemal Çetin ilk iki sırayı paylaştı. Halen üç milletvekili bulunan üçüncü bölgede ise Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ilk iki sırada yerlerini korurken, Arzu Erdem dördüncü sıraya kaydırıldı.

İYİ Parti’den İstanbul milletvekili seçilen ancak TBMM Genel Kurulu’nda Devlet Bahçeli’nin elini öpmesi üzerine partisinden gelen tepkiler üzerine istifa edip MHP’ye katılan Hayati Arkaz ise üçüncü sıradan aday gösterildi.

İzmir birinci bölgede mevcut milletvekili Hasan Kalyoncu liste başında yer alırken, ikinci bölgede Tamer Aslanoğlu yeniden aday gösterildi.

6 ilde kadın adaylar liste başı

Kahramanmaraş milletvekili Sefer Aycan liste dışı kalırken, bu ilde ilk sıradan Zühal Karakoç Dora birinci sıradan aday oldu. MHP’nin geçen seçimde milletvekili çıkaramadığı Muğla’da da Özlem Balçı, Tunceli’de Nilay Dalkılıç, Kırklareli’nde Nur Aybüke Baybaş ilk sıradan aday, Gamze Bozdemir ikinci sıradan aday gösterildi.

Neşvşehir’de Filiz Kılıç, Çankırı’da Pelin Yılık, Aydın’da ise 1 Kasım 2015 seçimlerinde Aydın milletvekili seçilen Deniz Depboylu, bir dönem aradan sonra yeniden liste başından aday oldu.

MHP’den istifa ederek Demokrat Parti’ye katılan Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’un yerine ise bu ilde Naci Şanlıtürk ilk sıra adayı oldu.

Sivas’ta Ahmet Özyürek, Tokat’ta Yücel Bulut yerini koruyan milletvekilleri oldu.

Bahçeli, Samsun’da ise ilahiyatçı Prof. Dr. İlyas Topsakal’ı ilk sıradan aday gösterdi.