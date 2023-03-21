Steve Jobs'a esin kaynağı olan mouse yaklaşık 179 bin dolara satıldı

Kaynak, RR AUCTION / TWITTER

32 dakika önce

Amerikalı mucit Douglas Engelbart tarafından geliştirilen bir mouse (bilgisayar faresi) açık artırmada 178 bin 936 dolara (yaklaşık 3 milyon 900 bin TL'ye) satıldı.

Geliştirdiği ilk Apple mouse'unda Steve Jobs'a esin kaynağı olan üç tuşlu bu mouse ve beraber satışa çıkarılan bir komut cihazı, tahmin edilenin 12 kat üzerinde fiyata alıcı buldu.

Boston'daki RR müzayede şirketi, bu cihazlara toplam 14 bin 680 dolar değer biçmişti.

Engelbart'ın ilk geliştirdiği modellerden biri olan bu mouse'da, imleci (kursör) konumlandırmak için X ve Y eksenlere sinyal gönderen iki disk bulunuyor.

Daha sonraki mouse'larda bu disklerin yerine top ya da optik ışık kullanılmaya başlandı.

Mouse ile aynı döneme ait beş tuşlu cihazda bilgisayara 31 farklı komut girilebiliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Apple'ın geliştirdiği Motorola işlemcili Lisa, Grafiksel Kullanıcı Arayüzü'ne (GUI) sahip ilk bilgisayardı

1960'ların başından itibaren insan-bilgisayar etkileşimiyle ilgili çalışmalar yapan Engelbart, geliştirdiği mouse'unu 1968'de San Francisco'da düzenlediği bir konferansta tanıtmıştı.

"Tanıtımların Anası" olarak bilinen bu konferansta modern bilgisayar dünyasının temellerini oluşturan pek çok donanım ve yazılım sistemi tanıtılmıştı.

Engelbart'ın fikirleri büyük ilgi görmüştü ancak bnların ana akım haline gelmesi 10 yıldan uzun bir süre aldı.

Engelbart ve ekibindeki kişilerin çoğu 1970'lerin başında Xerox PARC'a katıldı. Ekip burada insan-bilgisayar etkileşimi çalışmalarına devam etti.

Apple'ın kurucularından Steve Jobs, buraya 1979'daki bir ziyaretinde mouse ve GUI konseptlerinin kullanıcı dostu olmasından etkilendi bunları sadeleştirilerek Apple bilgisayarlarında kullanmak istedi.

Xerox'un mouse'u çok pahalıydı (300 dolar), ayrıca sürüklenmesi zordu ve üç tuşluydu.

Jobs ise 15 dolara mal olacak basit, tek tuşlu bir mouse istiyordu.

Apple, 40 bin dolara SRI'dan Engelbart'ın mouse'unun patentini satın aldı ve Jobs, kafasındaki mouse için IDEO tasarım firmasıyla anlaştı.

Apple'ın toplu mouse'u ilk kez 1983'te o döneme göre çok pahalı olan Lisa bilgisayarlarıyla piyasaya çıktı.