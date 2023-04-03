OPEC+ ülkeleri üretim kesintisi açıkladı, petrol fiyatları yüzde 5 arttı

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Yazan, Nick Edser

Unvan, İş Dünyası Muhabiri

3 Nisan 2023, 11:47 +03 Güncelleme 34 dakika önce

Dünyanın en büyük petrol ihracatçıları OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde beklenmedik kesintiler açıklaması sonrası petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı Asya'da yüzde 5 artışla 84 doları geçti.

Suudi Arabistan, Irak ve birkaç Körfez ülkesi, üretimlerini günde 1 milyon varilden fazla azaltacaklarını açıkladı. Rusya ise günlük yarım milyon varillik üretim kesintisini yıl sonuna kadar uzatacağını açıkladı.

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başladığında petrol fiyatları yükselmişti ancak şimdi fiyatlar savaş öncesi seviyelere geri döndü.

Yine de ABD, enerji fiyatlarını düşürmek için petrol üretimini artırma çağrısı yapıyor.

Petrol piyasasındaki istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor

Üretim kesintileriyle ilgili konuşan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, "piyasa belirsizliği göz önüne alındığında şu anda bunun tavsiye edilmediğini ve bunu açıkça belirttiklerini" söyledi.

OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) tüm dünyada ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını üretiyor.

OPEC'in 13 üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Irak, Kuveyt, Cezayir, Angola, Ekvator Ginesi, Gabon, Libya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ve Venezuela. Sonradan eklenen ve + olarak sembolize edilen 10 ülke ise Rusya, Azerbaycan, Bahreyn, Brunei, Kazakistan, Malezya, Meksika, Umman, Güney Sudan ve Sudan.

Suudi Arabistan üretimi günde 500 bin varil, Irak ise 211 bin varil azaltıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Cezayir ve Umman da kesinti yapacağını açıkladı.

Suudi haber ajansına göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, üretim kesintisinin, "petrol piyasasında istikrarı desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir" olduğunu söyledi.

Bağımsız bir petrol analisti olan Nathan Piper, BBC'ye yaptığı açıklamada; talebin zayıflayan küresel ekonomiden etkilenebileceği ve yaptırımların Rus petrol arzının kısıtlanması üzerinde "sınırlı etki" yaptığı göz önüne alındığında, OPEC+'ın hamlesinin ham petrolün varil fiyatını orta vadede 80 doların üzerinde tutma girişimi gibi göründüğünü söyledi.

OPEC+ tarafından geçen yıl Ekim ayında günde 2 milyon varillik kesinti yapılmış, ABD Başkanı Joe Biden "hayal kırıklığına uğradığını" söylemişti.

Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgale başlaması, petrol arzıyla ilgili endişelere neden olmuş ve enerji fiyatları yükselmişti.

Brent petrolün varil fiyatı bir ara 130 dolara yaklaşmıştı.

BBC Orta Doğu İş Dünyası Muhabiri Sameer Hashmi, "özellikle yıl sonuna doğru küresel petrol talebinin arzı geride bırakacağına dair endişeler olduğunu ve Pazar günkü duyurunun ardından petrol fiyatlarındaki artışın, enflasyon üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceğini söylüyor.