İngiliz bakanların iş telefonlarında TikTok kullanması güvenlik gerekçesiyle yasaklandı

Kaynak, PA Media

Yazan, Chas Geiger & Zoe Kleinman

Unvan, BBC News

bir saat önce

İngiltere’de bakanların iş telefonu ve elektronik cihazlarında, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’u kullanmaları güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklandı.

İngiliz hükümeti, resmi cihazlardaki önemli verilere Çin hükümeti tarafından erişim sağlanabilmesinden endişe ediyor.

Kabine Bakanı Oliver Dowden, yasağın "ihtiyati" bir karar olduğunu ancak hemen yürürlüğe gireceğini söyledi.

TikTok, kullanıcıların verilerini Çin hükümetine verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor.

BBC’ye konuşan sosyal medya devinin Avrupa'daki hükümet ilişkileri ve kamu politikasından sorumlu başkan yardımcısı Theo Bertram, kararın jeopolitik gerekçelere dayandığını söyledi ve şöyle konuştu:

“İnsanların sahip olduğu korkulara göre değil, gerçeklere göre yargılanmayı talep ediyoruz.”

Londra’daki Çin Büyükelçiliği de kararın gerçeklerden ziyade “politik temellere” dayandığını ve “uluslararası toplumun Birleşik Krallık’taki iş dünyasına duyduğu güveni baltalayacağını” söyledi.

Bakan Dowden, halka TikTok’u kullanmamaları yönünde herhangi bir tavsiyede bulunmayacaklarını ancak indirip kullanmadan evvel tüm sosyal medya platformlarının veri politikalarını dikkate almaları gerektiğini ifade etti.

Kıdemli milletvekilleri bir süredir Başbakan Rishi Sunak’tan resmi cihazlarda uygulamanın yasaklanması konusunda adım atmasını talep ediyordu.

Ancak bakanlıklar ve bakanlar, seslerini gençlere duyurmak için TikTok’u bir araç olarak benimsedi.

3,5 milyardan fazla indirmeye sahip uygulamanın kullanımı geçen yıllar içerisinde büyük bir patlama yaşadı.

Uygulama ile birlikte eğlenceli filtreler ve müzikle oluşturulmuş kısa videolar kaydetmek mümkün. Uygulamanın kullanıcılara hitap eden videolar sunan algoritması da başarılı oluşunda en büyük etmenlerden.

Bunu kolaylıkla yapabilmesinin arkasında ise kullanıcıların yaşı, yaşadığı yer, kullandığı cihaz ve yazışma hızları gibi pek çok veriye erişebiliyor olması yatıyor. Ayrıca uygulamanın çerezleri, kullanıcıların internet kullanımlarındaki hareketleri takip ediyor.

ABD merkezli sosyal medya siteleri de bunu yapıyor. Ancak TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance’in Pekin yönetiminden etkilendiği iddia ediliyor.

Başbakanlık ofisi, hükümetin mesajlarını iletmek üzere TikTok’u kullanmaya devam edeceklerini, yasağın bazı koşullar altından istisnasının olabileceğini söyledi.

Bazı siyasetçiler de güvenlik uyarılarına rağmen TikTok alışkanlığından vazgeçme konusunda isteksiz.

Sık sık uygulamayı kullanan bakanlardan Grant Shapps, yasak kararına Leonardo DiCaprio’nun rol aldığı ve Wolf Of Wall Street filminden “Gösteri devam ediyor” repliğinin yer aldığı sahneyi paylaşarak tepki gösterdi.

Yasağı "mantıklı" olarak nitelendiren Shapps TikTok'u devlet cihazlarında hiç kullanmadığını ve bu nedenle de TikTok'tan ayrılmayacağını söyledi.

Bakanların siteyi kişisel telefonlarında kullanmaları yasaklanmadı.

Galler hükümeti de bakanlar ve sivil memurların iş telefonlarında uygulamayı yasakladı.

Perşembe günü bir açıklama yapan TikTok, İngiliz hükümeti tarafından alınan kararının “yanlış anlamalara" dayandığını söyledi.

Şirket sözcülerinden birisi, “Endişeleri gidermek için hükümetle birlikte çalışmaya kararlıyız, ancak gerçeklere göre değerlendirilmeli ve rakiplerimize eşit davranılmalıdır” dedi.

Aralık ayından bu yana bazı yüksek profilli kurum ve kuruluş TikTok’a karşı harekete geçtiğini duyurdu: