F﻿ransa'da Ulusal Cephe'nin liderliğine Le Pen'in yerine Jordan Bardella geldi

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Fransa'nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe'nin liderliğine ilk kez Le Pen ailesi dışında biri geçti. Cumartesi günü parti, yeni liderlerinin 27 yaşındaki Jordan Bardella olduğunu açıkladı.

L﻿e Pen de bundan sonra partisinin parlamento grubuna liderlik edecek. Partinin Milli Meclis'te 89 sandalyesi var.

B﻿u, 50 yıllık parti tarihinde bir ilk olacak. Marine Le Pen'in babasının kurduğu partiyi, babasından sonra bugüne Marine Le Pen yönetmişti.

Ancak bu isim değişikliğinin partinin ideolojisi ve politikalarında bir değişim yaratması beklenmiyor. Zira Marine Le Pen, partinin arkasındaki asıl güç olarak kalmaya devam edecek. 2027'deki başkanlık seçiminde de partinin adayı olarak yeniden Le Pen'in yarışması bekleniyor.

C﻿umartesi günü yeni liderin açıklanmasının ardından parti kongresinde konuşan Le Pen, siyaset sahnesinden kaybolmayacağını söyledi:

"﻿Ulusal Cephe'den tatil için ayrılmıyorum. Ülkede bana nerede ihtiyaç olursa orada olacağım."

P﻿aris'in banliyölerinde İtalyan kökenli fakir bir aileye doğan Bardella, henüz ergenlik yıllarında partiye katıldı ve parti içinde hızla yükseldi. Geçen yıl da partinin vekil başkanı oldu.

2﻿019'de Ulusal Cephe'nin Avrupa seçimleri kampanyasını Bardella yürüttü ve elde ettiği başarı sonrası rakiplerini bile ciddi şekilde etkiledi. Le Pen'e sadakatiyle bilinen Bardella, "Marine'in bana devrettiği muhteşem mirası daha da geliştirmeyi hedeflediğini" söylüyor.

Partinin genç seçmenleri de çekmek için tonunu yumuşattığı bir dönemde böyle genç bir ismin seçilmesi de tesadüf değil. Bardella, partisinin "ırkçılık ve Semitizm karşıtlığıyla ilişkiliolmayan modern milliyetçilerinden olduğunu" söylüyor.

Ancak Fransa'da siyaset bilimi uzmanları, partinin ve parti üyelerinin çizgisinin değişmediği görüşünde. Bunun son örneği de parlamentoda siyah vatandaşlara karşı ırkçı söylemde bulunan bir Ulusal Cephe üyesi milletvekilinin iki haftalığına görevden alınması oldu.

Geçen yıl aktif parti liderliğinden çekilerek Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanan Le Pen, seçimi rakibi Emmanuel Macron kazandığında partisinin liderliğine geri döndü. Bundan iki ay sonra da parlamento seçimlerinde partisinin kampanyasını kendisi yürüttü ve bir önceki döneme göre partisine 10 sandalye daha ekleyerek parlamentoda 89 milletvekili kazandı.

Bu, partinin bugüne kadarki en başarılı seçimi oldu.