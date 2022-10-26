Elon Musk: Twitter'ı satın alma anlaşmasını Cuma günü imzalamayı planlıyorum

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26 Ekim 2022, 12:31 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’ı satın almasına yönelik anlaşmayı Cuma günü imzalamayı planladığını açıkladı.

Elon Musk bu açıklamayı satın alma işlemi için kendisine finansman sağlayan bankaların yetkilileriyle gerçekleştirdiği video konferansta yaptı.

Bloomberg haber ajansı, satın alma işlemi için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansmanı sağlayan bankaların kredi anlaşmasına son şeklini vermeye hazırlandığını bildirdi.

Twitter hisseleri bu haberin ardından 53,18 dolara kadar yükselerek Musk’ın 54,20 dolarlık alım fiyatına yaklaştı.

Musk, Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 dolar fiyat vermişti ve bu da toplam 44 milyar dolarlık bir satış anlamına geliyordu.

Musk Temmuz ayında, platformdaki bot hesapların Twitter’ın iddia ettiğinden fazla olduğuna yönelik kaygılarını gerekçe göstererek satın alma anlaşmasını feshettiğini açıklamıştı.

Şirketin piyasa değeri yüzde 6 azalmış, T﻿witter hem suçlamaları reddetmiş hem de satış anlaşmasını tamamlaması için Musk'ı mahkemeye vermişti.