Taliban, Afganistan'da kuaför ve güzellik salonlarını kapatıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Afganistan'daki güzellik ve kuaför salonları bir ay içinde kapanacak

bir saat önce

Nicholas Yong - BBC News

Taliban, Afganistan'da kuaför ve güzellik salonlarının kapatma kararı aldı. BBC'ye konuşan Afganistan'ın Suç ve Fazilet Bakanlığı Sözcüsü, işletmelerin haberdar edildikleri 2 Temmuz'dan itibaren 1 ay içinde yeni yasağa uymalarının beklendiğini söyledi.

Taliban, yasağın gerekçesini ya da kuaförler kapatıldıktan sonra kadınlara herhangi bir alternatif sunulup sunulmayacağını açıklamadı.

Afganistan'da kuaför ve güzellik salonları, Taliban'ın 2 yıl önce yeniden iktidarı ele geçirmesinin ardından açık kalmıştı.

Salonlar, vitrinleri kapalı ve dışarıdaki kadın görselleri spreyle boyanmış şekilde hizmet veriyorlardı.

Taliban daha önce iktidarda olduğu 1996-2001 yılları arasında da güzellik salonlarını kapatmıştı.

Son karara tepki gösteren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Afgan kadın BBC'ye yaptığı açıklamada, "Taliban, Afgan kadınların en temel insan haklarını elinden alıyor" dedi ve ekledi:

"Kadın haklarını ihlal ediyorlar. Bu kararla kadınları başka kadınlara hizmet etmekten de alıkoyuyorlar. Haberi duyduğumda büsbütün şaşırdım.

"Taliban'ın kadın bedenine odaklanmaktan başka bir siyasi projesi yok gibi görünüyor. Kadınları kamusal hayatın her kademesinden silmeye çalışıyorlar."

İsmini vermek istemeyen bir başka Afgan kadın da, arkadaşlarının Kabil ve diğer bölgelerdeki kuaför salonlarının kapatıldığını doğruladığını söyledi:

"Afgan kadınlar hayret verici bir haber daha. Dışarı çıktım ve bölgemdeki tüm kuaför salonlarının kapalı olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da 2 yıldır kadınların kamuoyunda özgür hareket edebildikleri alan gittikçe daralıyor.

Kız çocuklarının ve kadınların dersliklere, spor salonlarına ve parklara gitmesinin yasaklanmasının ardından, son dönemde Birleşmiş Milletler (BM) için çalışmaları da engellendi.

BM, Taliban'ın kadınlara yardım çalışmaları için yeni kurallar belirleyeceğini açıklamıştı.

Taliban daha önce kadınların sadece gözlerini gösterecek şekilde giyinmeleri gerektiği yönünde bir karar almıştı.

Kadınlar Afganistan'da 72 kilometreden uzun mesafaye ancak ancak bir erkek akraba eşliğinde seyahat edebiliyor.