Doğalgaz indirimi: Erdoğan’ın açıkladığı pakette neler var, açıklamaya ne tepkiler geldi?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Zonguldak Filyos’ta Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Zonguldak Filyos’ta Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde, Türkiye’deki tüm konutlara bir ay boyunca ücretsiz doğalgaz verileceğini açıkladı.

Erdoğan ayrıca aylık 25 metreküplük doğalgaz kullanımının da bir yıl boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

Bu tutarın, bir yıl boyunca ortalama bir konutun sıcak su ve ocak kullanımı ihtiyacını karşılamaya yeteceği ileri sürülüyor.

Erdoğan, “Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor” dedi.

Öte yandan doğalgazda açıklanan pakete muhalefetten eleştiriler de yöneltildi.

İndirim nasıl uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı paketin nasıl yansıtılacağına ilişkin resmi detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ancak Erdoğan'ın açıkladığına göre, 1 ay boyunca konutların tüm doğalgazı ücretsiz olacak.

Bir yıl boyunca ise, her ay 25 metreküplük kullanımın karşılığı olan tutar faturadan düşülecek.

25 metreküp doğalgaz kaç TL?

Aylık 25 metreküplük ücretsiz doğalgazın kaç TL’ye karşılık geldiği de tartışma başlıkları arasında.

İGDAŞ’nin sitesinde yer alan abone doğalgaz satış fiyatına göre, 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL.

Bu veriye göre 1 metreküp doğalgaz, 4,63 TL’ye karşılık geliyor. 25 metreküplük doğalgaz ise 115,75 TL tutarına denk geliyor.

Bu hesaba göre Erdoğan’ın açıkladığı paketle, tüketicilerin aylık doğalgaz faturasında 115-120 TL aralığında indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, "Günlüğü 5 TL'ye gelen şeye müjde değil, olsa olsa sadaka denir. Dilenciye bile verseniz ters ters bakar, içinden ne der bilemezsiniz” değerlendirmesini yaptı.

‘Dünyada doğalgaz fiyatları üçte birine düştü’

Eleştirilerin gündeme getirdiği bir diğer nokta, dünyada doğalgaz fiyatlarının halihazırda düşmüş olduğu. Ancak muhalefete göre bu düşüş, Türkiye’de tüketiciye yansıtılmadı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Dünyada doğalgaz fiyatları 6.8’den 2,2 seviyesine düştü. Bizde yapılan zamlar aynen duruyor” diyerek, Erdoğan’ın açıkladığı ayda 25 metreküp bedava doğalgazın “155 lira ettiğini” söylüyor.

Bir önceki dönem CHP’nin Bursa Milletvekili olarak TBMM’de yer alan Ceyhun İrgil de, dünyadaki doğalgaz fiyatlarının düşüşünü vurgulayarak, “Aslında uluslararası fiyat uygulansa zaten gaz faturası her ay yüzde 60 indirimli olacaktı” dedi.

Eleştirilerde, ABD’deki doğalgazın bir yıl içerisinde yaklaşık 10 dolar seviyelerini görmüş olmasına rağmen bugün 2 dolara kadar düşmesi dile getirildi.

Avrupa’da da, Rusya’nın Ukrayna’daki işgali sonrası artan doğalgaz fiyatlarının 340 euro düzeyinden 40 euroya kadar düştüğü biliniyor.

Türkiye’de ise 2022’de doğalgaza %164 oranında zam yapıldı. Ancak ABD ve Avrupa’da görülen doğalgaz fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’deki tüketiciye yansımadı.

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Kılıçdaroğlu: Taahhütleri devamlılık esasıyla yerine getiririz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "panik olduğunu" ileri sürerek, "Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhütü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz. Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın."

Akşener: İnşallah Putin’den yapılan bir kıyak değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan’ın açıkladığı doğalgaz indirimine yanıt verdi.