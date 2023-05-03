Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: En az 9 kişi öldü, 14 yaşındaki öğrenci gözaltında

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3 Mayıs 2023, 13:22 +03 Güncelleme bir saat önce

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda en az sekiz çocuk ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı, saldırıda yaralanan bir öğretmen ve altı öğrencinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Polis, sabah saatlerinde kent merkezindeki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda düzenlenen saldırı sonrası 14 yaşındaki bir öğrenciyi gözaltına aldı.

Yetkililer, zanlının babasının silahını kullandığını söyledi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Miğfer ve kurşun geçirmez yelekler giyen polis görevlileri, yerel saatle 08:40 itibarıyla kent merkezindeki Vracar mahallesini kordon altına aldı.

Sırp medyasında, zanlının polis tarafından kelepçelenmiş ve başı bir ceketle kapatılmış halde olay yerinden uzaklaştırılırken çekilmiş görüntüleri yayımlandı.

Sırbistan Devlet Televizyonu'na (RTS) konuşan bir öğrenci, "Çocukların okuldan çığlık atarak kaçtığını gördüm. Anne ve babalar geldi, panik içindeydiler. Sonra da üç el silah sesi duydum" dedi.

Okuldaki çocuklardan birinin babası Milan Miloşeviç, kızının silah sesleri duyulduğunda sınıfta olduğunu ve kaçmayı başardığını anlattı:

"Çocuk önce öğretmene ateş etti ve daha sonra rastgele ateş açmaya başladı."

"Güvenlik görevlisini masanın altında yatarken gördüm. İki kız çocuğunun üzerinde kan vardı. Saldırganın sessiz ve iyi bir öğrenci olduğunu söylüyorlar. Yeni okula başlamış."

Okulun bulunduğu Vracar bölgesinin Belediye Başkanı Milan Nedelikoviç, doktorların öğretmenin yaşamını kurtarmak için müdahale ettiğini duyurdu.

Balkan ülkleerinde 1990'lardaki savaş ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce yasa dışı silah bulunuyor.

Sıkı bir bireysel silahlanma politikası olan Sırbistan'da bu tür silahlı saldırılar nadir görülüyor. Ancak Sırbistan, bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu Avrupa ülkeleri arasında.