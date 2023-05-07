Zakhar Prilepin: Savaş yanlısı Rus yazar, aracına yönelik bombalı saldırıdan kurtuldu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Zakhar Prilepin

13 dakika önce

Ukrayna savaşını destekleyen bir Rus yazar, Cumartesi günü aracına konulan bombanın patlatılması ile ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zakhar Prilepin’in komadan çıktığı açıklandı.

Prilepin’i hedef alan patlama, Moskova’nın 425 km doğusundaki Nizhny Novgorod bölgesinde gerçekleşti.

Olayda savaş yanlısı yazarın şoförü hayatını kaybetti.

Polis olay sonrası Alexander Permyakov isimli bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Söz konusu kişinin Ukrayna adına hareket ettiğini itiraf ettiği iddia ediliyor.

Güvenlik güçleri Permyakov’un uzaktan kumanda ile Audi marka aracı patlattığını öne sürüyor.

Ukraynalılar ve Kırımlı Tatarlardan oluşan Atesh isimli örgüt saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptı.

Prilepin’in sözcüsü, büyük hasar gören araçtan çıkarılan yazarın durumunun daha iyi olduğunu söyledi.

Olayın yaşandığı bölgenin valisi Gleb Nikitin de Telegram’dan, yazarın moralinin iyi olduğu mesajını paylaştı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Aracın bombalı saldırı sonrası durumu

Rusya İçişleri Bakanlığı, vücudunda kırıklar olduğunu ve beyin sarsıntısı yaşadığını aktardı ama daha fazla ayrıntıya girilmedi.

Ödüllü bir yazar olan Zakhar Prilepin aynı zamanda Çeçenistan savaşında Rus ordusunda savaştı.

2014 yılı öncesine kadar Putin’e karşı bir isim olan Prilepin son yıllarda Kremlin’i desteklemeye başladı.

Ukrayna savaşını destekleyen 47 yaşındaki yazar, Rus ayrılıkçılarla birlikte Ukrayna toprakları içinde savaştığını da kabul etti.

Nisan ayının başında savaş yanlısı başka bir Rus yazar daha St. Petersburg'da saldırıya uğramıştı.