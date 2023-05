Hollywood'da binlerce senarist 15 yıl sonra ilk kez greve gitti: 'Senaryo yazımında yapay zeka kullanımı yasaklansın'

16 dakika önce

Bear dizisinin yazarı O'Keefe: Banka hesabımda 6 dolarım var

Deadline adlı çevrim içi Hollywood haberleri sitesi grevlerle, ünlü talk show'lar The Late Show with Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live! ve Jimmy Fallon'ın sunduğu The Tonight Show'un durma noktasına geleceğini yazdı.