Hollywood'da binlerce senarist 15 yıl sonra ilk kez greve gitti: 'Senaryo yazımında yapay zeka kullanımı yasaklansın'

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16 dakika önce

Hollywood'da binlerce TV ve film senaristi, düşük ücretler ve yapay zekanın işlerini elinden alacağı korkusuyla 15 yıl sonra ilk kez greve gitti.

Amerika Yazarlar Birliği (WGA) üyesi 9 binden fazla yazar, gece yarısından sonra iş bırakma kararı aldı. Yazalar birliğin oy kullanan üyelerinin yüzde 98'ini temsil ediyor.

Yazarların ilk talebi, Disney ve Netflix de dahil olmak üzere büyük stüdyoları temsil eden Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği'nden (AMPTP) daha yüksek ücretler.

İkinci talebi ise bugün bir patlama yaşanan çevrim içi izleme platformlarının kârlarından daha yüksek bir pay almak.

WGA, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, grev kararının altı haftalık müzakerelerin "yazarların karşı karşıya olduğu varoluşsal krize" yanıtının "tamamen yetersiz" olması üzerine alındığını söyledi.

WGA, stüdyoları senaristliği "tamamen serbest bir mesleğe" dönüştürmeyi amaçlayan bir "gig ekonomisi" yaratmakla eleştirdi.

Birlik, yapay zeka botlarının senaryo yazımı ya da düzenlemesinde kullanılmasının yasaklanmasını ve bunun yerine teknolojideki gelişmelerin tartışıldığı yıllık toplantılar yapılmasını talep etti ancak bu talep Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) tarafından reddedildi.

WGA, yayın başına minimum 6 ila 12 arasında yazar bulundurulması ve sezon başına belirli sayıda çalışma haftasının güvence altına alınması çağrısında bulundu.

AMPTP Salı günü yaptığı açıklamada, finansal baskılar nedeniyle maliyetleri düşürmeleri gerektiğini belirtti. Buna karşılık yazarlara yapılan toplam telif ödemelerinin 2021'de 494 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

Yazarların 2007'deki son grevleri 100 gün sürmüş ve bunun sektöre maliyeti yaklaşık 2 milyar dolar olmuştu.

Bear dizisinin yazarı O'Keefe: Banka hesabımda 6 dolarım var

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bear dizisinin yıldızları

Deadline adlı çevrim içi Hollywood haberleri sitesi grevlerle, ünlü talk show'lar The Late Show with Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live! ve Jimmy Fallon'ın sunduğu The Tonight Show'un durma noktasına geleceğini yazdı.

Late Night sunucusu Seth Meyers, Cuma günü programının düzeltmeler bölümünde greve verdiği desteği dile getirdi.

Meyers, "Yazarların isteklerinin yersiz olmadığını çok güçlü bir şekilde hissediyorum. Birliğin gururlu bir üyesi olarak, yazarların çıkarlarını en iyi şekilde gözeten bir kuruluş olduğu için çok minnettarım" dedi.

Komedi-drama dizisi The Bear'ın yazarı ve WGA üyesi olan Alex O'Keefe Pazartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada, stüdyoların tüm yazarların yarısına asgari ücret ödediğini söyledi.

Yazar meslektaşlarının her zamankinden daha yaratıcı olduğunu ve çevrim içi izleme çağının taleplerini karşıladığını ancak yazarlara her zamankinden daha az ödeme yapıldığını belirtti.

O'Keefe, "Ve benim gibi yazarlar, özellikle genç, siyahi, yerli yazarlar tüm bu sürece yepyeni bir yaratıcılık dalgası getirdi. New York ve Los Angeles gibi yerlerde yazar odalarında olmamız gerekirken hayatta kalamaz hale geldik." dedi.

Ünlü senarist hâli vakti yerinde olan bazı yazarlar olmasına rağmen birçoğunun maddi durumunun kötü olduğunu söyledi ve ekledi:

"Tüm yazarlar için fakir veya meteliksiz demezdim ancak banka hesabımda 6 dolarım olduğunu söyleyebilirim."

O'Keefe, Amerika Yazarlar Birliği Ödülleri'nde meslektaşlarıyla birlikte en iyi komedi dizisi ödülünü aldığında törene arkadaşları ve ailesinin kendisine aldığı bir takım elbise ile gittiğini belirtti:

"Papyonum krediyle alındı, hiç param yoktu, bakiyem negatifti".

Bear dizisini New York şehrindeki küçük apartman dairesinde yazmaya başladığını anlatan O'Keefe, ısıtıcısını açtığında elektrikler kesildiği için diziyi kütüphaneden yazmaya devam edebildiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Büyük bir başarıya ulaşan bu yapımı yazmak az sayıda insana çok para kazandırdı.

"Ama kalplerini ve ruhlarını gerçekten karakterlere, hikayelere ve hatırladığınız anlara veren insanlara değil.