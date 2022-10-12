U﻿zun Covid: Yeni bir araştırmaya göre her 20 kişiden birinde virüsün etkileri uzun süre devam ediyor

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28 dakika önce

İ﻿skoçya'da yapılan ve yaklaşık 100 bin kişinin deneyimlerinden yola çıkan yeni bir araştırmaya göre Covid-19 geçiren her 20 kişiden birinde virüsün etkileri uzun süre boyunca devam ediyor.

G﻿lasgow Üniversitesi öncülüğünde yapılan çalışmaya göre uzun Covid semptomları yaşayanların büyük bir kısmı virüse yakalandığında ya hastanede tedavi görmek zorunda kaldı ya da virüsü ağır geçirdi.

Mayıs 2021'de başlatılan araştırma, virüse yakalanmadan önce aşı olmuş kişilerin bazı uzun süreli etkilerden korunduğunu tespit ediyor.

Araştırmacılara göre uzun Covid'in etkileri yoksul bölgelerde yaşayan ve yaşı daha yüksek olan kadınlar ve önceden çeşitli psikolojik ve fiziksel hastalıkları olan kişilerde daha yaygın bir şekilde görülüyor.

K﻿atılımcıların en çok dikkat çektiği semptomlar nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve kafa karışıklığı veya "beyin sisi."

B﻿ugün Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Guardian'a yazdığı bir yazıda uzun Covid'in milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Ghebreyesus, uzun süredir virüsün etkileriyle mücadele eden kişiler için acil eylem planı yapılması gerektiğini paylaştı.

W﻿HO ve Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) çalışmasına işaret eden Ghebreyesus, kadınların uzun Covid geçirme ihtimalinin erkeklerden iki kat fazla olduğunu belirtti.

Uzun Covid'i engellemenin en etkili yöntemlerinden bir tanesinin virüse yakalanmaktan kaçınmak olduğunu söyleyen G﻿hebreyesus, test, tedavi ve aşı imkânlarının dünyada eşit bir şekilde sunulması gerektiğini ekledi.

"﻿Göğsümde fil oturuyormuş gibi"

Kaynak, JAYNE GEMMELL Fotoğraf altı yazısı, 55 yaşındaki Jayne Gemmell, Mart 2020'de Covid'e yakalandığını ve hâlâ virüsün etkileriyle yaşadığını anlatıyor

İ﻿skoçya'da yaşayan 55 yaşındaki Jayne Gemmell, Mart 2020'de Covid'e yakalandığını ve hâlâ virüsün etkileriyle yaşadığını anlatıyor.

Jayne, daha önce kronik yorgunluk ve fibromiyalji hastalıkları olmasına rağmen tam zamanlı çalışabiliyordu.

Covid'e ilk yakalandığında yorgun hissettiğini ama bunu çok da önemsemediğini söyleyen Jayne hastalığını şu şekilde anlatıyor:

"﻿İkinci gün göğsümde fil oturuyormuş gibi hissettim. İşten birkaç gün izin aldım. Belki bir iki hafta sonra işe dönerim derken hiç dönemedim."

Hastalığının bir noktasında hastaneye yatırılan Jayne, kronik yorgunluğunun daha da kötüleştiğini, bir yandan da astım hastalığının başladığını söylüyor.

"Uzun Covid'i daha iyi anlamamız gerekiyor"

G﻿lasgow Üniversitesi araştırmasında görüşü alınan kişilerin yüzde 6'sı Covid-19 geçirmelerinden 6-18 ay sonra hiç iyileşmemiş, yüzde 42'sinin ise biraz iyilemiş hissettiği bildiriliyor.

Araştırmayı yöneten H﻿alk Sağlığı Profesörü Jill Pell, "Çoğu kişi hızlı bir şekilde iyileşse de bazı kişiler çeşitli uzun süreli sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor" diyor ve devam ediyor:

"﻿Sağlık ve sosyal yardım kurumlarına doğru bilgiyi verebilmemiz için uzun Covid'i daha iyi anlamamız gerekiyor."

Covid-19 testi pozitif çıkan 33 bin 281 kişi ve virüse yakalanıp yakalanmadığı bilinmeyen 62 bin 957 kişinin katıldığı çalışmada virüsü semptomsuz geçiren kişilerin uzun süreli etkiler yaşamadığı belirtiliyor.

U﻿zmanlar, uzun Covid'e karşı aşı olmanın önemini vurguluyor.