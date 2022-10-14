S﻿lovakya'da LGBT barında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, S﻿lovakya'da bir LGBT barında yapılan silahlı saldırıda iki kişi hayatını haybetti

55 dakika önce

S﻿lovakya'nın başkenti Bratislava'daki bir LGBT barında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını haybetti.

Çarşamba akşamı ş﻿ehrin merkezine yakın Teplaren adlı barda gerçekleşen olayda üçüncü bir kişi yaralandı.

P﻿olis, şüpheli saldırganın Perşembe sabahı ölü bulunduğunu bildirdi.

Yerel medya kuruluşları, n﻿eden böyle bir saldırı düzenlediği henüz açıklanmayan adamın sosyal medyada LGBT ve Yahudi kişilere karşı olduğuna işaret eden paylaşımlar yaptığını söyledi.

G﻿enç adamın aynı zamanda aşırı sağcı bir siyasi partinin eski adayının oğlu olduğu belirtildi.

Slovakya B﻿aşbakanı Eduard Heger, Perşembe günü yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve ülkede hiçbir aşırılıkçı görüşün kabul edilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ise ülkedeki siyasetçilere nefret paylaşımları yapmama çağrısında bulundu.

N﻿efret suçu gibi görünen bu olayın ardından ülkede homofobik görüşlerin sonlandırılması için mücadele talepleri yeniden yüzeye çıktı.

A﻿vrupa Birliği ülkesi olan Slovakya'da eşcinsel evliliğe izin verilmiyor.

Ç﻿arşamba günü TSİ 20:00'de düzenlenen saldırının ardından polis, saldırganı aramaya başladıklarını belirtti.

Polis yetkilileri, Perşembe günü yaptıkları açıklamada saldırganın bulunduğunu söyleyerek aynı kişi tarafından ikinci bir saldırı olmayacağı garantisini verdi.

'﻿Acı dayanılır gibi değil'

S﻿lovakya'daki LGBT kuruluşları saldırının ardından şaşkınlıklarını dile getirdi.

S﻿aldırının gerçekleştiği barın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Acı dayanılır gibi değil" ifadesi kullanıldı.