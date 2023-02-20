Brezilya'da şiddetli sel ve toprak kaymaları: En az 36 ölü

Kaynak, TRIBUNA DO POVO

20 Şubat 2023, 14:17 +03 Güncelleme 42 dakika önce

Brezilyalı yetkililer, Sao Paulo eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve top kaymaları sonucu en az 36 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede bazı kentlerde karnaval kutlamaları iptal edildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda mahallelerin ve otoyolların sular altında kaldığı ve evlerin yıkıldığı görülüyor.

Kurtarma ekipleri selde mahsur kalanlara ulaşmaya ve yolları açmaya çalışıyor.

Pazar günü bazı bölgelerde 600mm yağış kaydedildi. Bu Şubat ayı ortalamasının iki katı.

Sao Sebastiao Belediye Başkanı Felipe Augusto, "Arama ve kurtarma ekipleri bazı bölgelere ulaşamıyor. Bir kaos yaşanıyor. Hasarın boyutunu henüz belirleyemedik. Önceliğimiz insanları kurtarmak" dedi.

Augusto, 50 kadar evin çöküp sulara kapılması sonucu onlarca kişinin kayıp olduğunu ve durumun "son derece kritik olduğunu" söyledi.

Eyalet hükümeti Sao Sebastiao'da en az 35 kişinin öldüğünü bildirdi, 80 kilometre kadar kuzey doğudaki Ubatuba'nın belediye başkanı ise genç bir kızın öldüğünü açıkladı. Evleri etkilenen yüzlerce kişi tahliye edildi.

Yetkililer 228 kişinin evsiz kaldığını ve Sao Paulo'nın kıyı bölgelerinden 338 kişinin tahliye edildiğini açıkladılar.

Folha de Sao Paulo gazetesine konuşan bir sivil savunma yetkilisi "Ölü sayısı maalesef yükselecek" dedi.

Eyaletteki altı kent, Sao Sabastiao, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba, Guaruja ve Bertioga'da 6 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

Eyalet Valisi Tarcisio de Freitas afetin yol açtığı hasarın giderilmesi ve yardımlar için 1,5 milyon dolarlık bir fon ayırdığını açıkladı.

Brezilya'nın kuzey kıyılarındaki tüm karnavallar iptal edildi. Bu kentlerdeki sokak festivalleri, her yıl, büyük şehirlerin çok kalabalık karnavallarından kaçınmak isteyen çok sayıda zengin turisti çekiyor. Brezilya'nın simgesi haline gelen bu festivaller genellikle beş gün sürüyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, rüzgarların hızı saatte 55 kilometreyi getip dalgaların boyu bir metreyi aşınca, Latin Amerika'nın en büyük limanı olan Santos da kapatıldı.

Karnaval sezonunu kuzey doğudaki Bahia eyaletinde geçiren Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva bugün sellerden etkilenen bölgeleri ziyaret edeceğini söyledi.

Twitter mesajında Lula da Silva yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi ve sağlık hizmeti ve kurtarma faaliyetleri için bütün yetkilileri biraraya getirmeye söz verdi.

"Hükümetin bütün düzeylerini biraraya getirecek ve toplumun da dayanışmasıla yaralıları tedavi edecek, kayıpları arayacak, bölgedeki yolları, enerji ve iletişim hatlarını tamir edeceğiz" dedi.

Bölgede şiddetli yağışların devam etmesi bekleniyor ve bu da arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

İklim değişikliğinin etkisinin giderek artmasıyla seller gibi aşırı iklim olaylarının da daha sık yaşanması bekleniyor.