Hasar tespit: Depremde yıkılmayan binalar nasıl inceleniyor?

53 dakika önce

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında yıkılmayan binaların akıbeti hasar tespit çalışmalarıyla belli oluyor.

Bir binanın hasarsız, az, orta veya ağır hasarlı olduğuna mühendisler nasıl karar veriyor?

Kolon, kiriş ve döşeme gibi yapıların taşıyıcı elemanları depremlerden nasıl etkileniyor?

Çatlak duvarlar binanın hasar seviyesinde nasıl bir rol oynuyor? Bir çatlağın sıva çatlağı mı yapısal bir sorun mu olduğu nasıl anlaşılır?

Bir binanın ayakta kalması onun depreme dayanıklı olduğu anlamına geliyor mu?

Bir binanın yıkılıp yıkılmayacağına nasıl karar veriliyor?

Depreme dayanım incelemesi (performans analizi) ile hasar tespit çalışması arasında nasıl bir fark var?

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'ndan 2 bin civarında gönüllü inşaat mühendisi depremlerden etkilenen 11 ilde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü hasar tespit çalışmalarında gönüllü olarak yer aldı; 20 gün boyunca görev yaptı.

BBC Türkçe ekibi hasar tespit çalışmalarını Hatay Samandağ'da takip etti.

Video-Haber: Esra Yalçınalp, Aylin Yazan