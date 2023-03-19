Suriye Devlet Başkanı Esad’dan BAE’ye resmi ziyaret

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bir saat önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eşi Esma Esad ile birlikte resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti.

Esad çiftini Abu Dabi’de karşılayan BAE lideri Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

BAE, 2011'de başlayan Suriye iç savaşında Esad karşıtı isyancı grupları destekleyen, Suudi Arabistan ve Katar da dahil olmak üzere Körfez ülkelerinden birisiydi.

Şeyh Muhammed bin Zayid, bölgede istikrar sağlamak ve ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla işbirliği geliştirmek için Esad ile konuştuklarını ifade etti.

Esad'ın uçağı BAE hava sahasında savaş uçakları tarafından karşılandı.

Abu Dabi yönetimi, merkezüssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin ardından Suriye’ye yönelik yardım çabalarına da öncülük etti.

BAE Devlet Başkanlığı’nın kıdemli danışmanlarından Enver Gargaş, “BAE'nin Suriye'ye yaklaşımı ve çabaları, daha bütünlüklü bir vizyonun ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan daha geniş bir yaklaşımın parçası” dedi.

Twitter’da bir paylaşım yapan Gargaş, “BAE'nin Suriye'nin Arap dünyasındaki yerine geri dönmesi ve bölgede meşruiyetini yeniden kazanması ihtiyacına ilişkin tutumu nettir” diye yazdı.

Gargaş, bu bakış açısının bugünkü görüşmede Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından da Esad’a aktardılığını ifade etti.

Suriye devlet haber ajansı SANA tarafından aktarılan haberde ise, görüşmelerde Suriye ile BAE arasındaki tarihsel ikili ilişkileri ve ekonomik işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Habere göre Esad, BAE'nin pozisyonun her zaman rasyonel ve ahlaki olduğunu değerlendirerek, Abu Dabi yönetiminin Orta Doğu'daki rolünü Arap ülkeleri arasında güçlü ilişkilerin sağlanmasında olumlu ve etkili olarak nitelendirdi.

Esad ayrıca, siyasette uyumsuzluk ve kopukluğun yanlış bir ilke olduğunu vurgulayarak, Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin sağlam ve kardeşçe olmasının normal olduğunu vurguladı.

BAE, depremin vurduğu Suriye'ye 100 milyon dolardan fazla yardım sözü vermişti. Emirliğin Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, geçen ay depremden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk üst düzey Arap yetkili olmuştu.

Kaynak, Twitter / Suriye Devlet Başkanlığı Fotoğraf altı yazısı, BAE ziyareti, Esma Esad'ın on yıldan uzun süredir katıldığı ilk resmi yurtdışı ziyareti oldu

Körfez ülkeleri son zamanlarda Suriye ile ilişkileri yeniden inşa etme amacına yönelik sinyaller veriyor.

Geçen ay Umman’ı da ziyaret eden Esad, önceki günlerde Rusya’nın başkenti Moskova’yı ziyaret ederek Rus lider Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Suriye lideri, geçen sene BAE’ye giderek iç savaşın başlamasının ardından ilk defa bir Arap ülkesini ziyaret etmişti.

BAE, 2018'de Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini tekrar açmış, 2021’de de diplomatlarını Suriye'ye göndermişti.

Mart 2011'de başlayan ve Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 350 bin kişinin ölümüne yol açan iç savaşın ardından Esad sadece, kendisini destekleyen Rusya ve İran'ı ziyaret etmişti.

AFP’ye konuşan BAE analisti Abdülhalik Abdulla, Abu Dabi'nin birçok Arap devletiyle birlikte Esad’la uzlaşma ve Suriye’nin Arap Birliği'ne geri döndüğünü görme zamanının geldiğine ikna olduğunu söyledi.

Şam yönetimi savaşın başlamasından bu yana Kahire merkezli Arap Birliği'nden ihraç edilmiş durumda.

Abdulla, "BAE, geçmişin düşmanlarıyla uzlaşma ve onları yarının dostlarına dönüştürme çabalarına öncülük ediyor” dedi.

Bugünkü BAE ziyareti, Suriye liderinin on yıldan fazla bir süredir eşi Esma Esad ile birlikte yaptığı ilk resmi yurtdışı gezisi.