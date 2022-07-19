Uber ABD'de engellilerden bekleme ücreti aldığı için 2,2 milyon dolar tazminat ödeyecek

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15 dakika önce

ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, Amerikan hükümetinin engelli yolculardan toplanan bekleme ücretine karşı açtığı ayrımcılık davasında 2,2 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Şirket ayrıca artık engelli yolculardan bekleme ücreti almayacağını açıkladı.

İki dakikadan uzun süre ayırtılan araca binilmemesi üzerine başlayan ücretle ilgili olarak 1000'den fazla kişi şikayette bulunmuştu.

Uber ise politikalarının engelli yolculardan alınan bekleme ücretinin iadesi yönünde olduğunu savunmuştu.

Şirket, "Uzun süredir, talep etmeleri halinde engelli yolcularımıza bekleme ücreti iadesi yapılması uzun süredir izlediğimiz bir politika" dedi ve gerekli değişikliklerin dava açılmadan önce yapıldığını savundu.

ABD Adalet Bakanlığı Kasım ayında açtığı davanın dileçesinde, Uber'in 2016'da bazı kentlerde bekleme ücreti almaya başladığını ve uygulamanın daha sonra yayıldığını belirtmişti.

Uber'er göre, alınan ortalama bekleme ücreti yaklaşık 60 sentti.

Anlaşma uyarınca Uber, şikayet eden 1000 kadar engelli yolcuya 1,7 milyon dolardan fazla ödemeyi kabul etti. 500 bin dolar da Adalet Bakanlığı'nın belirlediği kişilere ödenecek.

Anlaşmayla 65 binden fazla kişiye "yüzlerce bin ya da milyonlarca dolar" ödenmesinin yolu açılmış olabişir.

Uber geçen yıl da ABD'nin San Fransisco kentinde 14 kez araç çağırdığı halde reddedilen görme engelli bir kadına 1,1 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.