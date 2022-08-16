Ukrayna savaşı: Rusya, Kırım'daki patlamalar için 'sabotaj' dedi

56 dakika önce

Paul Kirby | BBC News

Kırım'daki Rus askeri üssüne geçen hafta Ukrayna tarafından düzenlendiği düşünülen saldırının ardından bugün de başka bir mühimmat deposunda bir dizi patlama oldu.

Rus yetkililer, yarımadanın kuzeyindeki Canköy bölgesinde meydana gelen patlamaların bir yangından kaynaklandığını söyledi, daha sonra ise olay için "sabotaj" dedi.

Elektrik trafo merkezinde de ayrı bir yangın çıktı ve bir demiryolu hasar gördü.

Rusya 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti.

Geçen hafta meydana gelen bir dizi patlamada da Rusya'nın Kırım kıyısındaki Karadeniz üssünde bulunan savaş uçakları imha oldu.

Ukrayna önceki saldırıyı da hiçbir zaman kamuoyu önünde kabul etmedi. Fakat cumhurbaşkanlığı ofisi danışmanı Mihail Podolyak son olayı "askerden arındırma" olarak nitelendirerek patlamaların tesadüfi olmadığına işaret etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki savaşın Kırım'da başladığını belirterek "Savaş, Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli" diye konuşmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, yangının Moskova saatiyle 06:15 civarında Maiske köyü (Rusça Mayskoye) yakınlarındaki geçici bir mühimmat deposunda çıktığını ve nedeninin araştırıldığını söyledi.

Bakanlık olayda "ciddi" bir kayıp olmadığını söyledi ancak Rusya tarafından atanan bölge valisi Sergei Aksyonov bölgeyi ziyaret etti ve 2000 kişinin yakındaki bir köyden taşındığını ve iki kişinin yaralandığını, ancak hayati tehlikelerinin olmadığını kaydetti.

Aksyonov, bölgede "olağanüstü hal" ilan etti.

Rusya'nın da Ukrayna'nın kuzeyinde Jıtomır bölgesine füze saldırısı başlattığı belirtildi.

Telegram hesabından açıklama yapan bölgesel askeri yetkili Vitaliy Bunyeçko, Jıtomır'da iki patlamanın teyit edildiğini söyledi ve Rus füzelerinin Belarus'tan ateşlendiğini iddia etti.

Rus güçleri Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başladığında Kırım'daki üslerini kullanarak güney Ukrayna'nın büyük bir bölümünü ele geçirdi.

Rus işgali özellikle Herson ve Zaporijya olmak üzere iki bölgeye yayıldı ve Ukrayna, Rus kontrolü altındaki bölgeleri geri almak için karşı saldırı başlattı.

Geçen hafta Saky'deki Rus hava üssünün vurulmasının ardından, uydu görüntüleri en az sekiz savaş uçağının imha edildiğini ortaya çıkardı. Rusya bu olayın da kaza olduğunu söylese de, tahribatın niteliği nedeniyle üssün Ukrayna saldırısına uğradığı düşünülüyordu.

İngiltere Savunma Bakanlığı patlamaların Rus donanmasının Karadeniz filosunun havacılık kabiliyetini "önemli ölçüde sekteye uğrattığını" söyledi.

Bir mühimmat deposunda meydana gelen son patlamalar, Ukrayna'nın doğusunda Rus hatlarının gerisinde son zamanlarda meydana gelen bir dizi saldırıyı çağrıştırıyor.

Savunma bakanına göre Haziran ayından bu yana Ukrayna güçleri 50 kadar silah deposunu vurmak için ABD yapımı HIMARS çoklu roketatarlarını kullandı. Güneydeki köprüler de vurularak Kırım'dan Herson'a uzanan önemli ikmal hatları tehlikeye atıldı.

Ukrayna ordusunun Rus hatlarının bu kadar gerisine ulaşabilmesi Ruslar için büyük bir utanç kaynağı. Saky'deki patlamalar yakındaki plajlardan görülebiliyordu ve sonrasında sosyal medyada yayınlanan videolarda, Rusya'nın ilhakından sonra Kerç Boğazı üzerinde inşa edilen köprü üzerinden Kırım'ı terk eden turistler görülüyordu.