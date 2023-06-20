Hindistan, ABD'nin yakın müttefiki olur mu?

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Joe Biden birkaç yıl önce Hindistan Başbakanı Modi ile görüntülü konuşma gerçekleştirmişti

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Hindistan başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere 21 Haziran'da ABD'ye geldi. İki ülke birkaç yıldır ilişkilerini güçlendiren adımlar atıyor.

Bir ABD Kongre komitesi, ABD'nin Hindistan'dan NATO'nun ortağı olmak üzere "NATO Plus" adlı gruba katılmasını istemesini önerdi.

Ancak Hindistan, ABD ve Batı ile yakın müttefik olmak istemeyebilir.

Geçmişte Hindistan ve ABD arasındaki ilişki nasıldı?

1947'deki bağımsızlığının ardından Hindistan, ABD'yi uzağında tuttu.

Hindistan, ilk başbakanı Jawaharlal Nehru iktidarında, Sovyetler Birliği'ne karşı Soğuk Savaş'ta ABD'yi desteklemeyi reddetti.

Nehru 1961'de Hindistan'ı, tarafsız, gelişmekte olan ülkelerden oluşan "Bağlantısızlar Hareketi"ne dahil etti.

Fotoğraf altı yazısı, Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru, Soğuk Savaş sırasında ülkesini tarafsız tuttu.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'tan Dr. Jamie Shea, "İngiliz egemenliğinden kurtulan Hindistan, ABD gibi başka bir Batılı güç tarafından dikte edilmek istemedi" diyor.

Hindistan ABD'den silah satın aldı, ancak 1971'de Pakistan'la savaşa girdikten sonra ABD daha fazla silah tedarik etmeyi reddetti.

Hindistan bunun yerine Rusya'ya döndü.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne (IISS) göre, günümüzde Hindistan'ın zırhlı araçlarının yüzde 90'ı, savaş uçaklarının yüzde 69'u ve savaş gemileri ile denizaltılarının yüzde 44'ü Rus yapımı.

Ancak Hindistan son yıllarda, ABD ile birkaç güvenlik anlaşması imzaladı ve daha fazla ABD yapımı silah satın aldı.

Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de Hindistan'a yaptığı ziyaret sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi serbest ticaret anlaşması imzalamaya ikna edemedi.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Hindistan'ın savaş uçaklarının yaklaşık yüzde 70'i Rusya yapımı.

Bu sırada Hindistan diğer büyük güçlerle iyi ilişkilerine devam ediyor.

Rusya'yı, Ukrayna topraklarına girdiği için kınamayı reddetti. Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara rağmen Rusya'dan petrol almaya devam ediyor.

Ticaretinin hızla büyüdüğü Çin, Hindistan'ın en büyük ticaret ortağı olarak ABD ile rekabet ediyor.

IISS Güney Asya analisti Viraj Solanki, Hindistan'ın "farklı konularda farklı güçlerle bağlar kurduğunu ancak kimseye ittifak taahhüdünde bulunmadığını" söylüyor.

Hindistan ABD ile bağlarını nasıl güçlendirdi?

Hindistan ve ABD 2016'dan bu yana dört güvenlik işbirliği paktı imzaladı. Hindistan 2000 ile 2021 arasında ABD üreticilerinden 21 milyar dolarlık askeri teçhizat satın aldı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Avustralya, Japonya, ABD ve Hindistan liderleri Quad toplantısında

Hindistan aynı zamanda ABD, Japonya ve Avustralya'nın dahil olduğu Quad'a (Dörtlü Güvenlik Diyaloğu) katıldı.

Quad, görünüşte Hint ve Pasifik okyanuslarındaki ticaret ve güvenlikle ilgili bir birlik ancak Solanki, örtülü amacın Çin'i kontrol altında tutmak olduğunu söylüyor:

"Hindistan, Çin'in Güney Asya ve Hint Okyanusu'nda büyüyen varlığından dolayı endişeli ve ABD, Çin'in artan küresel etkisini dengelemek istiyor".

Hindistan'ın Çin ile ilişkileri ne durumda?

Hindistan'ın Çin'le ilişkileri sınır tartışmalarının etkisi altındaydı.

Çin Hindistan'ın doğusundaki Arunaçel Pradeş'te toprak talep ediyor.

Hindistan, Çin'le Kuzeybatı sınırındaki Aksay Çin bölgesinde toprak talep ediyor.

İki ülke 1962'de toprak talepleri üzerine savaştı, 1967, 2013, 2017 ve 2020'de sınır çarpışmaları oldu.

Çin'le gelecekte olabilecek bir savaş, Hindistan'ın silahlı kuvvetlerini modern hale getirmesinin ve 2025'e kadar 25 milyar dolar değerine ulaşacağını söylediği milli savunma endüstrisini kurmasının sebebi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 1962'de Çin kuvvetleriyle savaşan Hindistan askerleri.

Hindistan'ın Çin ile düşmanlığı diğer alanlara da yansıyor.

Çin'in daha çok ürün ihraç etmek için önerdiği Bir Kuşak, Bir Yol projesine katılmayı reddetti.

Ayrıca Çin'in sosyal medya uygulaması TikTok'u da engelledi.

Hindistan NATO müttefiki olabilir mi?

ABD Kongresi'nin bir komitesi, Haziran ayı başında Hindistan'ın NATO Plus'a katılmasını tavsiye etti. NATO Plus, ABD liderliğinde NATO ülkeleriyle Avustralya, Japonya, İsrail, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin dahil olduğu bir grup.

Temsilciler Meclisi'ndeki ABD ile Çin Komünist Partisi Arasındaki Stratejik Rekabete İlişkin Seçilmiş Komite, Hindistan'ın katılmasının Çin'in gücünün dengelenmesine yardımcı olacağını ve grup içinde istihbarat paylaşımını güçlendireceğini söyledi.

Ancak bu yalnızca bir öneri. Komite'nin ABD dış politikası üzerinde bir gücü yok.

Çin, NATO'yu Hint-Pasifik bölgesinde daha fazla müttefik kabul etmeme ya da bunu denememe konusunda uyardı.

Çin Savunma Bakanı Shangfu Li, bunun tartışmaları artıracağını, bölgeyi bir çatışma girdabına sürükleyebileceğini söyledi.

Londra SOAS Üniversitesi'nden Dr. Pallavi Roy, Hindistan'ın NATO Plus'a katılmak için gönülsüz olabileceğini söylüyor:

"NATO şu an, Rusya karşıtı bir organizasyon olarak görülüyor ve Hindistan Rusya ile düşman olmak istemez.

"Aynı şekilde, Çin'e artık Çin karşıtı bir birliğin parçası olduğu konusunda güçlü bir sinyal de göndermiş olur.