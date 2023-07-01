Merdan Yanardağ cezaevinden mesaj gönderdi: Benden terörist çıkmaz

Kaynak, TELE 1

bir saat önce

CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz, Silivri Cezaevi’nde tutuklu Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti. Merdan Yanardağ cezaevinden milletvekilleri aracılığıyla gönderdiği mesajında, “Daha önce olduğu gibi hem adımı hem mesleğimi hem de felsefi tercihlerimin onurunu koruyarak, buraya girdiğim gibi buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz. Hele terörist hiç çıkmaz” dedi.

CHP milletvekilleri Berberoğlu, Çakırözer ve Karakoz; İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ziyaretlerinin ardından, cezaevi önünde açıklama yaptı.

Berberoğlu, 40-45 dakika süren görüşme sırasında Yanardağ’ı “son derece moralli, son derece sağlıklı, keyifli” gördüğünü söyledi.

Çakırözer ise, Yanardağ’ın kamuoyuna mesajını okudu:

“Bu yaşadığım, bir demokrasi mücadelesi. Sözlerim hiçbir şekilde suç değil. Ama benim üzerimden bütün toplumu ve muhalif kesimleri sindirmeye, susturmaya çalışıyorlar. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altındaki basın, ifade özgürlüğü ile haber alma hakkını yok etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Antidemokratik hiçbir girişim karşısında boyun eğmeyeceğiz. TELE 1 ve muhalif medya kuruluşları bu tip antidemokratik baskılara alışkındır. Zorbalığa karşı mücadele etmesini bilirler.”

“Ben AKP mahkemelerinde ilk kez yargılanmıyorum. İlk kez hapis de yatmıyorum. Türkiye’de aydın ve muhalif olmanın bedelinin buralardan geçmek olduğunu gayet iyi biliyorum” diyen Yanardağ’ın mesajı şöyle devam ediyor:

“Daha önce olduğu gibi hem adımı hem mesleğimi hem de felsefi tercihlerimin onurunu koruyarak, buraya girdiğim gibi buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz, hele terörist hiç çıkmaz.”

TELE 1’e ve diğer basın kuruluşlarına destek çağrısı

ANKA'nın haberine göre, Berberoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Kendisi zaten çok iyi biliyor ki; o ne bir suçlu, ne de bir terörist. Bunu biz de biliyoruz. O yüzden yanında duruyoruz. Sizin de sadece Merdan Yanardağ’ın değil, TELE 1’in yanında olmanızı ve destek vermenizi bekliyoruz” dedi.

Berberoğlu, “Bir muhalif medyanın eksilmesine hiçbirimizin artık rıza göstermesi mümkün değil” ifadelerine de yer verdi.

Çakırözer ise, “Bir bayram günü cezaevinde bir gazeteciyi ziyaret etmek zorunda kalmamız; Türkiye’de demokrasinin, basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının ne durumda olduğunu başlı başına gösteren bir şey. Maalesef cezaevlerinde gazeteciler, aydınlar, hak savunucuları, aktivistler, siyasetçiler; yüzlercesi bayrama özgürlüğünden, ailelerinden, sevdiklerinden mahrum… Bunlardan sonuncusu da maalesef, Merdan Yanardağ” dedi.

“Tüm kesimlere halkın haber alma hakkı için yayın yapan basın yayın kuruluşları ve gazetecilerle dayanışma; hem de sadece basına değil toplumun tüm kesimlerine yönelik bu susturma, sindirme, gözdağı operasyonlarına karşı da birlikte omuz omuza mücadele etme çağrısında bulunuyorum” diyen Çakırözer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel ve Genel Merkez yönetimi ile birlikte basın kuruluşlarına yönelik “susturma, sindirme faaliyetlerine dur demek için, onlarla dayanışma için” neler yapılması gerektiğinin ilerleyen günlerde gündemde olacağını söyledi.

Karakoz: Tutuklanması hukuka aykırı

CHP Aydın Milletvekili Karakoz ise Yanardağ’ın 20-25 dakikalık konuşmasının 2-3 dakikalık bir kısmının “montajlanarak tutuklandığını” söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaldı ki kendisi ile görüşmemizde de şunu hatırlattı: Zaten hakkında yurt dışına çıkma yasağı mevcut; yurt dışına çıkma yasağı olan bir kişinin ‘kaçma şüphesi’ ile tutuklanması hukuka uygun bir durum arz etmiyor.”

Ceza hukukçusu olan Karakoz ayrıca, “Atılı suç, ‘katalog suça’ girmiyor. Dolayısıyla bir tutuklama nedeni de oluşturmuyor. Programın bütünü değerlendirildiğinde bu suçlama tamamen ortadan kalkıyor. Bağlamından kopartılmış, kes-kopyala-yapıştır mantığıyla; 2-2,5 dakikalık ortaya çıkartılmış bir montaj video söz konusu” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü.

“(AKP Diyarbakır Milletvekili Galip) Ensarioğlu’nun başlattığı süreci hatırlatma babında söylediği sözler. Merdan Bey, terör örgütü liderini övüyormuşçasına bilinçli bir şeklide yansıtılmaya çalışıldı. Merdan Bey, ne terör örgütlerine ne de terör örgütü liderlerine övgü düzecek, ya da terörü, terörizmi onaylayacak birisi değil. Bugüne kadarki yayın politikası da kendi kişiliği de ortadadır.”