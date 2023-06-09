Kahovka Barajı'nın yıkılması sonrası Ukrayna'da su altında kalan yerleşimler uydu görüntülerine yansıdı

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39 dakika önce

Ukrayna’nın güneyinde, Rus güçlerinin denetimindeki bölgedeki dev barajın patlamasının ardından, birçok yerleşim sel sularına gömüldü.

Kahovka Hidroelektrik Enerji Santrali, Rus işgali altındaki bölgede bulunuyor. Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen baraj, Dinyeper Nehri’nde kurulu altı barajdan biri.

Ukrayna ordusu ve NATO, Rusya’yı barajı havaya uçurmakla suçluyor. Rusya ise yakındaki bölgelerde binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açan faciadan Ukrayna’yı sorumlu tutuyor.

Fotoğraflar, uydu görüntüleri ve videolarda barajda çok büyük bir sızıntı ve Herson kenti istikametinde güneye doğru akan sular görülüyor.

Yolun aldığı hasar

Baraj boyunca uzanan yolun, 2 Haziran’da hasar aldığı görülürken, baraj bendinin yıkıldığı 6 Haziran’a dek, suyun akışında bir değişiklik görülmüyor ve etraftaki binalar açıkça seçilebiliyor.

Yola verilen hasarın, 6 Haziran’daki sızıntıyla ilgili olup olmadığı bilinmiyor.

Uydu fotoğrafları aynı zamanda Dinyeper Nehri’ndeki taşkının boyutlarını gösteriyor. 7 Haziran’da ekilen fotoğrafta çökelti dumanları görülebiliyor.

Korsunka Köyü

Barajın yakınlarındaki Yeni Kahovka kasabasının Rusya tarafından atanan Belediye Başkanı Volodimir Leontyev, Korsunka Köyü’nün tamamen sular altında kaldığını, Kozaçi Laheri, Kirniki ve Dinipri köylerinde de su seviyesinin evlerin çatılarına ulaştığını bildirdi.

Dinyeper Nehri boyunca kurulu tahıl silolarının da selde etkilendikleri görülüyor.

Bloomberg haber ajansına konuşan UkrAgroConsult’ın CEO’su Sergey Feofilov “Kısa vadeli etki, nehrin alçak kesimlerindeki tahıl silolarının ve diğer malzemelerin hasar görmesi. Şu anda hangi silolar olduğu, silolarda tahıl olup olmadığı ve tahılın ne kadarının çürüyor olduğu belirsiz. Uzun vadeli etkisi çok daha büyük olabilir” dedi.

Bölge Valisi Oleksandr Prokudin’e göre Herson kentinin alçak kesimlerinde, Yeni Kahovka’nın 80 kilometre kadar güneyinde yaşayan yüzlerce kişi tahliye edildi.

Produkin ayrıca, nehrin Ukrayna’nın kontrolünde bulunan yakasında yer alan yaklaşık 2 bin evin sular altında kaldığını söyledi.

Yeni Kahovka'daki konser binası, sel altında kalan tarihi binalardan biriydi.

Ukrayna hidroelektrik baraj operatörü UkrHydroEnerho, Yeni Kahovka istasyonunun “tamamen yok olduğunu” ve tamir edilemeyeceğini açıkladı.