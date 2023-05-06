Hollanda Merkez Bankası’ndan madeni 1 TL uyarısı: 2 euro yerine 5 cent almayın

Kaynak, HOLLANDA MERKEZ BANKASI

17 dakika önce

Yusuf Özkan, Lahey

Hollanda Merkez Bankası (DNB), madeni 2 euroya çok fazla benzeyen 1 Türk Lirası’nın son dönemlerde dolandırıcılık için kullandığını belirterek, tüketicileri uyardı.

Merkez Bankası’na göre, bazı işletmelerde para üzeri olarak 2 euro yerine, 5 centten daha az değere sahip madeni 1 TL veriliyor.

Bankanın açıklamasında, son dönemde alışveriş sonrası para üzeri olarak “euroya çok benzeyen bir yabancı para alan” kişilerin şikayette bulunduğuna işaret edildi.

DNB, “Kafa karıştırıcı yabancı madeni paranın”, 2 euroya çok benzeyen madeni 1 lira olduğunu vurguladı. Banka, her iki paranın benzerliğini gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Bankaya göre, hem 2 euro hem de 1 lira, aynı kontrast renklere sahip ve yaklaşık olarak aynı boyutta.

Ancak Hollanda Merkez Bankası’na göre iki paranın değeri çok farklı. 1 Türk Lirası madeni paranın değeri 5 euro centten daha az.

Bankanın açıklamasında, “Tavsiyemiz; nakit ödeme yaptığınızda para üstü alırken her zaman dikkatli olun. Çünkü 1 lira alırsanız, elinizde 2 euro değil sadece 5 centiniz oluyor” dendi.

O zamanki adıyla “YTL” olarak 2005 yılında basılan madeni 1 Türk Lirası, Avrupa’da çık sayıda şikayete neden olmuştu.

Euro ile olan benzerliği nedeniyle o dönemde Avrupa ülkelerindeki birçok sigara, yiyecek içecek otomatı ve kumar makinelerinde, 2 euro yerine 1 lira kullanıldığı belirlendi.

Bunun üzerine birçok işletme, otomatlarda değişiklik yaparak euro dışında bozuk para kullanımını engelledi.