Kanada Başbakanı Trudeau: Sih lider Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Hindistan olabilir

Kaynak, SIKH PA Fotoğraf altı yazısı, Hardeep Singh Nijjar

bir saat önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sih lider Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Hindistan hükümetinin olabileceğini söyledi.

Justin Trudeau, Kanada istihbaratının, Nijjar’ın öldürülmesiyle Hindistan devleti arasında "güvenilir" bir bağlantı tespit ettiğini duyurdu.

Trudeau, son G20 Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdiğini açıkladı.

Trudeau dün Kanada Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, "Yabancı bir hükümetin Kanada topraklarında bir Kanada vatandaşının öldürülmesine karışması egemenliğimizin kabul edilemez ihlalidir. Bu; özgür, açık ve demokratik toplumların kendilerini yönlendirdiği temel kurallara da aykırıdır" dedi.

Kanada Başbakanı, cinayetin faillerinden hesap sormakta kararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Nijjar, 18 Haziran’da Kanada’nın Vancouver kentinde bir Sih tapınağı dışında maskeli iki silahlı kişi tarafından aracında vurularak öldürülmüştü.

Hindistan daha önce Nijjar'ın ölümüyle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolie, Trudeau'nun konuşması sonrası, üst düzey bir Hint diplomatı sınır dışı ettiklerini açıkladı.

Jolie, adını açıklamadığı diplomatın, Hindistan Dış İstihbarat Servisi'nin araştırma ve analiz departmanında görevli olduğunu söyledi.

Kanada daha önce de Hindistan'la serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya almış; Hindistan'dan G20 Zirvesi sonrası yapılan açıklamada, Trudeau ile görüşmesinde Modi'nin Kanada'yı, "aşırılık yanlısı kesimlerin Hindistan karşıtı faaliyetlerinin önlenmesi" için yeterince çaba göstermemekle suçladığı belirtilmişti.

Hindistan'ın, Sih ayrılıkçı Halistan Hareketi'nin Kanada'daki faaliyetlerinden rahatsız olduğu biliniyor.

Hardeep Singh Nijjar da Kanada'daki önde gelen Sih liderlerdendi ve Hindistan'ın Pencap bölgesinde Sihlerin Halistan adıyla bağımsız bir devlet kurmalarını destekliyordu.

Hindistan daha önce Hardeep Singh Nijjar'ı ayrılıkçı militan bir grubu yöneten "terörist" olarak nitelendirmiş, Nijjar'ın destekçileri suçlamaları "asılsız" olarak nitelendirerek reddetmişti.