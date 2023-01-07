Kevin McCarthy, 15. oylama sonunda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kevin McCarthy seçim sonrası tokmağı sevinçle vurdu

40 dakika önce

Tarihe geçen süreçte, Cumhuriyetçi Parti’den Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapılan 15. oylama sonucunda başkan olarak yemin etti.

Oylama beş gündür devam ediyordu.

ABD’de böyle bir durum en son İç Savaş öncesi görülmüştü.

Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu dört vekil farkla ele geçiren Cumhuriyetçi Parti’nin sağ kanadı, McCarthy’nin başkanlığına itirazlarından geri adım atmadı.

McCarthy’ye oy vermeyi reddeden Cumhuriyetçilerin büyük kısmı eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileriydi. Ancak Trump son oylama öncesi de isyancı partililere McCarthy’ye oy verme çağrısında bulundu.

Seçim sonrası da sosyal medya hesabından Kevin McCarthy’i kutladı.

Amerikan medyasının da büyük ilgi gösterdiği son oylama öncesinde salonda hararetli anlar yaşandı.

Cumhuriyetçi Parti üyelerinden Matt Gaetz ile aynı partinin Alabama temsilcisi Mike Rogers arasında kameralar önünde atışma yaşandı.

Rogers başka bir partili tarafından ağzı kapatılarak uzaklaştırılmaya çalışıldı.

2019’dan beri Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi Parti grubunun lideri olan McCarthy, adaylık sürecinde karşıtlarına çeşitli tavizler verdi.

Bunlar arasında bazı komitelerde sandalye vermek ve Temsilciler Meclisi Başkanı’nı görevden daha kolay alabilecekleri bir düzenleme yapmak da vardı.

15. oylama öncesinde, karşıt kampta olan 20 kadar itirazcı vekilden yeteri kadarının oyunu alabildi.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin 222, Demokratların 212 sandalyesi bulunuyor.

Biden da kutlama mesajı yayımladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Matt Gaetz ile Mike Rogers arasında yaşanan gerginlik

McCarthy kürsüde tokmağı ilk kez eline aldıktan sonra yaptığı konuşmaya, esprili bir dille "Nasıl kolay oldu, değil mi?" ifadesi ile başladı.

Twitter hesabından ise “Bu hafta yaşananlardan sonra bir şey netleştirmiştir umarım: Asla vazgeçmeyeceğim. Amerikan halkı, sizin için asla vazgeçmeyeceğim” mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden da McCarthy’nin seçilmesi sonrası yayınladığı kutlama mesajında, iki partinin birlikte çalışmasını dört gözle beklediğini ifade etti.

Ancak Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçi Parti, Başkan Biden’ın aile işleri ve yönetimi başlıklarında soruşturmalar açma taahhüdünde bulundu.

Temsilciler Meclisi’nde azınlık olan Demokrat Parti’de ise Hakeem Jeffries, partinin burada lideri olarak seçildi.

Jeffries bu görevi yapacak ilk siyah Amerikalı olarak da tarihe geçti.