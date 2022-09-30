U﻿krayna'nın Zaporijya kentinde sivil konvoya saldırıda en az 25 kişi öldü

40 dakika önce

James Waterhouse, Zaporijya - Yaroslav Lukov | BBC News

Kaynak, Reuters

Ukrayna'nın güneyinde Zaporijya kentinde insani yardım konvoyuna isabet eden Rus roketlerinin en az 25 sivilin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Roketin, yardım taşıyan araç konvoyunun yanında büyük bir çukur açtığı, araçların camlarının kırıldığı belirtiliyor.

BBC, sivil oldukları anlaşılan altı ceset ve yola saçılmış bagaj ve giysiler gördü.

Bir görgü tanığı en az üç patlama duyduğunu söyledi.

Zaporijya bölgesinin aynı adı taşıyan başkentinin dış mahallesinde Cuma sabahı meydana gelen saldırıya tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya için "terörist devlet" ifadesini kullandı.

Rusya'nın kente 16 roket fırlattığını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'daki her can kaybının" sorumlularını cezalandırma sözü verdi.

Büyük kısmı Rusya'nın kontrolü altında olan bölgeye Moskova'nın atadığı yetkili ise saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Araç konvoyunun, Rusya'nın işgali altındaki bölgedeki akrabalarını almaya ve insani yardım götürmeye hazırlanan kişilerin yola çıkmaya hazırlandığı sırada saldırının hedefi olduğu belirtiliyor.

"﻿Kafe yıkıldı, etrafta cesetler vardı"

B﻿BC'ye konuşan bir görgü tanığı, saldırıda patronunun öldüğünü söyledi.

V﻿iktoriia Yosipenko, "İki çocuğu vardı. Olay sırasında kafeden tuvalete geçmiştim. Geri koşup patronumu bulmaya çalıştım. Kafe yıkılmıştı, etrafta cesetler vardı. Çok korkunçtu" dedi.

Olay yerindeki başka bir görgü tanığı Katerina Holoborod, Herson'a doğu yola çıkanların araç beklerken ilk roketin kuyruğun sonuna isabet ettiğini söyledi:

"Hemen yere yattık. Sonra ikinci roket kuyruğun ortasına düştü. Her yerde cam kırıkları vardı. Ne olduğuna bakmak için kalktım ve yaralılara yardım ettim. Yaralı bir genç erkeğe yardım ederken üçündü patlama oldu."

Saldırı, Rusya lideri Vladimir Putin'in Zaporijya, Donetsk, Luhansk ve Herson bölgelerinde yapılan tartışmalı referandumların ardından buraların ilhakını Moskova'da törenle ilan etmeye hazırlandığı saatlerde oldu.

Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde yapılan ve çok büyük oranda Rusya'ya katılma sonucu çıkan bu referandumları Ukrayna ve Batı "düzmece" olarak değerlendiriyor ve kabul etmiyor.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin bulunduğu Zaporijya bölgesinin, aynı adlı başkenti dışındaki büyük kısmını kontrol ediyor.

Rusya devlet medyasında yer alan habere göre, Moskova'nın atadığı bölge yönetiminin lideri Vladimir Rogov, Zaporijya saldırısından "Ukraynalı militanları" sorumlu tuttu.

Kaynak, DNIPROPETROVSK BÖLGESEL YÖNETİMİ Fotoğraf altı yazısı, D﻿nipro kenti yakınlarına da dün gece İskender füzeleriyle saldırı düzenlendi

Zaporijya'nın 70 km kuzeyindeki Dnipro kentine ise gece Rus yapımı İskender füzeleriyle yapılan saldırıda bir kişinin öldüğü, beş kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bölge yetkilileri, bir nakliye şirketinin hedef alındığını, 52 otobüsün yandığını, 98'inin de hasar gördüğünü kaydetti.