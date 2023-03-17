Christian Atsu: Depremde ölen Hataysporlu futbolcu için Gana’da cenaze töreni düzenlendi

17 Mart 2023, 22:41 +03 Güncelleme 59 dakika önce

Thomas Naadi | BBC News, Akra

Kaynak, Getty Images

6 Şubat’taki depremlerin ardından Hatay’daki evinde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için bugün ülkesinde bir cenaze töreni düzenlendi.

Devlet törenine Gana Devlet Başkanı da katıldı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, 31 yaşındaki futbolcu Cuma günü evinin bahçesine gömülecek

Atsu’nun eşi Marie-Claire Rupio, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada “Yaşarken sana aşığım, öldüğüm zaman da aşık olmaya devam edeceğim. Giderken yalnız gitmedin, benden de bir parça götürdün. Senin gülümsemeni ve bakışını artık çocuklarımızın gülümsemesinde görüyorum” dedi.

Bir noktadan sonra konuşmasına devam edemeyen Rupio’nun hazırladığı konuşma metnini Atsu’nun kız kardeşi okudu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Atsu’nun eşi Marie-Claire Rupio ve çocukları

Hatayspor’da forma giyen Atsu’nun cesedi, depremden 2 hafta sonra bulunabilmiş ve geçen ay ülkesine götürülmüştü.

Cenaze törenine Hatayspor ve Gana Milli Takımı’ndan da temsilciler katıldı.

Törende konuşan Gana Spor Bakanı Mustapha Ussif, “Atsu kariyerinin zirvesindeyken bile hiçbir zaman kişiliğini değiştirmedi, kibirli veya disiplinsiz olmadı. Anısı sonraki nesillere ilham verecek” dedi.

Atsu kariyerinin büyük bir kısmını İngiltere’deki Premier Lig’de yer alan Chelsea, Newcastle ve Everton gibi kulüplerde geçirdikten sonra Suudi Arabistan’daki 2021’de Al-Raed’e, 2022’de de Hatayspor’a imza atmıştı.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Newcastle United taraftarları, maç öncesi Atsu için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu

Ülkesi için 65 kere forma giyen Atsu, Gana’nın 2015’te Ekvator Ginesi’nde oynanan Afrika Uluslar Kupası’nda finale çıkmasında büyük rol oynamış, hem turnuvanın en iyi oyuncusu hem de turnuvanın en iyi golü ödülünü almıştı.

Kaynak, Reuters