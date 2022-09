Kraliçe'nin cenaze töreni öncesinde görülmemiş güvenlik hazırlığı: Polisler damlara ve gizli mevzilere konuşlandı

bir saat önce

Pazartesi sabahına kadar ziyaret kuyruğu

Şu an güvenlik açısından en zayıf nokta Kraliçe 2. Elizabeth'e bir ziyaretle veda etmek isteyen binlerce kişinin oluşturduğu ve Londra sokaklarında yılan gibi kıvrıla kıvrıla uzayan kuyruk. Bu kuyruk Pazartesi sabah erken saatlere kadar gece ve gündüz devam edecek.

Herhangi bir tehdide karşı ilk savunma hattı olarak polis halka gözlerini açık tutmaları, uyanık olmaları, hislerine güvenerek kuşkulu gördükleri her şeyi ihbar etmeleri çağrısı yaptı.

Perde arkasında ise istihbarat örgütü MI5, "ilgi duyulan kişiler" yani şiddet eylemi ya da aşırılıklara başvuracağından kuşkulanılan insanların davranışlarında bir farklılık görülüp görülmediğini izliyor. İletişim ve siber güvenlik konularında uzman diğer bir istihbarat örgütü olan GCHQ da her türlü haberleşmeyi takip ediyor. Bir yandan da silahlı polislerin ellerinde dürbünlerle bölgeyi taradıkları görülüyor.

Londra'da her gün binlerce polis görev yapıyor ama başkent polis teşkilatı kentteki normal polis faaliyetlerinin aksatılmadığını ve başka bölgelerden çok büyük takviye geldiğini vurgulamaya özen gösteriyor.

Bu olağanüstü günler için "karşılıklı yardım" programı çerçevesinde İskoçya ve Kuzey İrlanda dahil ülkenin dört bir yanından yüzlerce polis takviyesi alınmış. Planlar ise aslında yıllardır hazırlanmakta olduğu için takviye güçlerin içinde çok çeşitli konularda uzman ekipler de var. Örneğin koku almak üzere eğitilen köpekler ve eğitmenleri Yorkshire ve Lancashire'dan geldi ve bütün hafta Buckhingham Sarayı'na giden The Mall caddesi üzerinde görev yaptı.

'Yalnız kurt' tehlikesi

Tehditin niteliğinde de değişiklikler var. Son on yıldır "yalnız kurt" diye tanımlanabilecek, tek başına hareket eden ve motorlu araçlarını saldırı aracına dönüştüren ya da marketten aldıkları bıçaklarla saldıran kişiler önemli bir tehdit unsuru olmaya başladı.

Devlet Başkanları nasıl korunacak?

Özellikle güvenlik riski yüksek görülen liderler arasında ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog da bulunuyor. Her bir ülkenin güvenlik örgütlerinin ayrı ayrı kaygıları var.

Tören öncesinde kilise çevresindeki çok geniş bir alan iyice kontrol edilecek. Her bir kör nokta ve görünmeyen alan görünür hale getirilecek, kontrol edilip kapatılacak. Her bir lamba direği açılıp denetlenecek. El yapımı bir patlayıcı yerleştirilebilecek her yere bakılacak. Patlayıcı kokusu alan köpekler kilise ve çevresinde defalarca gezdirilecek.