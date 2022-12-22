TBMM'den geçen torba yasa ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 200 milyar lira ek borçlanma yetkisi verildi

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara

49 dakika önce

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TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasayla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 200 milyar lira ek borçlanma yetkisi verildi. Ayrıca limanların 49 yıllığına özel sektöre kiralanmasının yolu da açıldı. TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik borçları da yeniden yapılandırılacak.

Elektrik Piyasası Yasası ile bazı yasalarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba yasa teklifi, Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen yasayla, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Yasa’ya geçici madde eklendi. Bu düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 200 milyar lira daha borçlanma yetkisi verildi.

Böylece 293 milyar lira olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıkarılmış oldu.

Limanlar 49 yıllığına kiralanabilecek

Kabul edilen yasa ile limanların 49 yıllığına özel sektöre kiralanmasının yolu açıldı. Buna göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve TCDD’ye ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri sonucunda, imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

Ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek.

BOTAŞ'ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

Toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmaya yüzde 2 barajı getirildi

Kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği ile toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Ancak ikramiyeden yararlanmak için söz konusu sendikaların yüzde 2’den fazla üyesinin olması gerekiyor.

Yüzde 2 barajına karşı çıkan sendikalar, geçtiğimiz günlerde TBMM önünde protesto gösterisi yapmıştı.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla asıl alacak tutarı 2 bin Türk Lirası'nı aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek.

Bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçları yapılandırılabilecek.