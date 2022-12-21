Putin: Ukrayna Savaşı'nın sorumlusu biz değiliz

Kaynak, Reuters

41 dakika önce

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna’daki savaştan sorumlu olmadığına inandığını ve her iki ülkenin bir “trajediyi paylaştığını” söyledi.

Putin, üst düzey askeri yetkililere yaptığı, televizyondan yayımlanan açıklamasında, Ukrayna’yı bir “kardeş ülke” olarak görmeye devam ettiğini belirtti.

Rusya lideri savaşın Rusya’nın politikaları nedeniyle çıkmadığını ve “üçüncü ülkelerin politikalarının bir sonucu” olduğunu iddia etti.

Putin ayrıca Batı’nın Ukrayna’dan başlayarak, Sovyetler Birliği’nden ayrılan cumhuriyetlerin “beynini yıkadığını” savundu.

Vladimir Putin “Yıllarca Ukrayna’yla iyi komşuluk ilişkileri kurmaya çalıştık, krediler ve ucuz enerji verdik ama işe yaramadı" dedi ve ekledi:

"Bizim suçlanacak bir tarafımız yok. Ukraynalıları hep kardeş bir halk olarak gördük ve hala öyle düşünüyorum.

"Şu anda yaşanan bir trajedi ama bizim suçumuz değil."

Putin ayrıca Ukrayna’daki savaş 11’inci ayına yaklaşırken, askeri harcamalarda herhangi bir mali sınır olmadığını belirtti.

Kaynak, EPA

Asker sayısında artış

Putin, hükümetin ordunun istediği her şeyi sağladığını vurgularken, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordunun toplam asker sayısının 1 milyon 150 binden 1,5 milyona çıkartılması gerektiğini belirtti.

Şoygu bunun “Rusya’nın askeri güvenliğiyle ilgili sorunların çözümünün garanti edilmesi için gerekli olduğunu” vurguladı.

Sergey Şoygu, bu sayının 695 bininin de profesyonel askerlerden oluşması gerektiğini de ifade etti.

Putin, asker sayısının yüzde 30 oranında artırılması anlamına gelen bu öneriyi kabul etti ve Moskova’nın Ukrayna’da yaşadığı sorunları düzeltmesi ve ders alması gerektiğini belirtti.