Air Jordan'lar nasıl bu kadar değerli oldu?

44 dakika önce

Ayakkabı tasarımcısı ve Nike efsanesi Peter C Moore şirkete katıldı ve ilk Air Jordan doğdu. Anlatılanlara göre, Moore ilk tasarımı bir peçeteye karalamıştı.

Spike Lee'nin yönettiği reklam filmi

Kült özelliği

Örneğin, ABD’li tenisçi Stan Smith’in ismiyle efsaneleşen Adidas modeli… Ya da bir dönem NBA basketbolcularının en çok tercih ettiği ‘silah’ olan Converse’in Chuck Taylor modeli… Ancak Haines’e göre Jordan serisini ilginç kılan; “ona ismini veren sporcunun her zaman ayakkabıdan daha fazla kendinden söz ettirmesi” oldu.

Netflix’in The Last Dance belgesel serisi, Jordan’ın son kez şampiyonluk yüzüğünü taktığı sezonun hikayesine yoğunlaşıyordu.

Sokak kültürünün başlangıcı

2020’de yayınlanan One Man and His Shoes belgeseli, ayakkabının nasıl ısrarlı bir şekilde, alım gücü en az kitle olan çocuk yaştakileri hedef alacak şekilde tasarlandığına değiniyordu.