Elon Musk'ın şirketi Tesla 2022'de Bitcoin'de 140 milyon dolar kaybetti

Yazan, Tom Gerken

Unvan, Teknoloji muhabiri

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Elon Musk

Tesla, 2022 kayıtlarına göre Bitcoin'e yaptığı yatırımlarda 140 milyon dolar kaybetti.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD'deki finans yatırım düzenleme kurumlarına verdiği bilgiye göre, Bitcoin'e yaptığı yatırımlarda toplam 204 milyon dolar kaybetti; ancak bunun 64 milyon dolarını kripto para ticareti üzerinden yeniden kazandı.

Tesla, 2021'in başında Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırmış; sahibi Elon Musk da Bitcoin'in satışlarda ödeme aracı olarak kullanılabileceğini duyurmuştu.

Birkaç hafta sonra ise şirket karar değiştirdi ve Tesla, o günden bu yana Bitcoin varlıklarının çoğunu elden çıkardı.

Şu an şirketin elinde 184 milyon dolar değerinde Bitcoin var.

Musk, kripto para biriminden kazanç sağlayan en yüksek profilli kişiler arasında geliyor. Öyle ki; sosyal medyada kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamalar ticari işlemlerde büyük bir etki yaratıyor.

Tesla, Şubat 2021'de Bitcoin'den büyük bir pay satın aldığı sırada bu kripto para birimi birden bire yüzde 25 değer kazanmış ve tüm zamanların rekor değerine ulaşarak 48,000 dolara yükselmişti.

Mart 2021'de, Musk Tesla'nın müşterilerinden Bitcoin ile yapacakları ödemeleri kabul edeceğini açıkladığında, Bitcoin'in değeri yeniden yükseldi.

Ancak iki ay sonra şirket bu plandan "iklim değişikliği kaygılarını" gerekçe göstererek geri adım attığında, kripto paranın değeri yüzde 10'dan fazla düştü.

İngiltere Hazine Bakanlığı'nda göre, Bitcoin'in yıllık küresel enerji tüketimi tüm Birleşik Krallık'ın tüketiminin yaklaşık yüzde 39'u kadar. Bazı tahminler ve araştırmalar, aslında bu oranın çok daha yüksek olduğunu söylüyor.