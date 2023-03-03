Alex Murdaugh: ABD’li avukat eşini ve çocuğunu öldürmekten suçlu bulundu

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57 dakika önce

ABD’li avukat Alex Murdaugh, eşini ve çocuğunu öldürme suçundan hüküm giydi. Altı hafta süren davanın ardından jürinin Murdaugh’u suçlu bulması üç saatten kısa sürdü.

54 yaşındaki Murdaugh, bu cinayetleri milyon dolarlık yolsuzluklarını gizlemek için yapmakla suçlanıyordu.

Alt sınır olarak 30 yıl, üst sınır olarak da ömür boyu hapisle yargılanan Murgaugh’a verilen ceza yarın açıklanacak.

Murdaugh’nun avukatlarının kararı temyize götürmesi bekleniyor.

Davada 60 tanık dinlemiş, cep telefonu verileri incelendi.

ABD kamuoyunun yakından takip ettiği cinayetler, Netflix’te de bir belgesel olarak yayımlanmıştı.

Murdaugh Cinayetleri: Güney Carolina'da Bir Skandal belgeseline konu olan olayda baro üyeliğinden çıkarılan 54 yaşındaki Murdaugh mahkemede suçsuz olduğunu söylese de jüriyi ikna edemedi.

Avukatın dava boyunca vurguladığı nokta, cinayete dair tek bir birincil kanıt olmaması, tüm suçlamaların ikincil kanıtlara dayanmasıydı.

Ne olmuştu?

Tecrübeli bir kaza-tazminat avukatı olan Alex Murdaugh, ailesi tarafından kurulan ve Güney Carolina mahkemelerinin yüz yılı aşkın zamandır iyi tanıdığı bir hukuk bürosunun başındaydı.

7 Haziran 2021 günü, 52 yaşındaki karısı Maggie ile 22 yaşındaki oğlu Paul'u aile evini çevreleyen geniş arazideki köpek kulübelerinin yakınında ölü olarak bulduğunu bildirdi.

Bir yılı aşkın bir süre ölümlerle ilgili tutuklama olmadı, fakat Murdaugh hakkında geçen Temmuz ayında iki cinayet, iki kez de şiddet içeren bir suç amacıyla silah bulundurma suçlamasıyla dava açıldı.