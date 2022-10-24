Roslyn Kasırgası, Meksika'nın Pasifik kıyılarını vurdu

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47 dakika önce

Pazar günü Meksika’yı vuran Roslyn Kasırgası, ülkenin güneyinde kuvvetli sağanak yağışlara, ani sel baskınlarına ve toprak kaymalarına neden oldu.

Nayarit eyalatinde saatte 195 km hızla karaya vurduğu belirtilen kasırga, en çok Tecuala kentinde etkili oldu.

Kentte ağaçlar yerinden sökülürken, araçlar ters döndü, sel suları yolları kapattı ve çok sayıda ev de zarar gördü.

Güneydeki Sayulita kentinde ise halk, çamura bulanmış yolları kendi çabalarıyla temizledi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Nayarit eyaletindeki Tecuala kentinde ters dönen bir kamyon

Ani sel ve elektrik kesintileri komşu Jalisco eyaletindeki Puerto Vallarta kasabasını da vurdu. Eyalet Valisi Enrique Alfaro Ramirez, bölgeyi terk eden insanların evlerine dönmeye başladığını söyledi.

Vali Ramirez, uçuşların da yeniden gerçekleştirilebildiğini ancak plajların hala kapalı olduğunu dile getirdi.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Sayulita'da insanlar sokaklarda biriken çamuru kendi imkanlarıyla temizledi

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Jalisco eyaletindeki Puerto Vallarta'da sokaklar sular altında kaldı.

Mayıs ayında, Agatha Kasırgası'nın güneybatıdaki Oaxaca eyaletini vurması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.