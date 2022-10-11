I﻿MF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu: 'Henüz en kötüsü yaşanmadı'

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12 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Geçim Kriziyle Mücadele" başlığıyla yayımladı.

Küresel ekonominin bir dizi çalkantılı zorluk yaşadığının vurgulandığı raporda, yüksek enflasyonun, çoğu bölgede sıkılaşan mali koşulların, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın ve Covid-19 salgınının ekonomik görünüm üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

IMF, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2 olarak korurken, gelecek yıla dair tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdü.

Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 5, gelecek yıl ise yüzde 3 olarak öngörüldü.

Raporda, Türkiye için 2022 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 73,1 olurken, enflasyonun 2023'te yüzde 51,2'ye gerileyeceği tahmin edildi.​​​​​​​

K﻿üresel enflasyonun ise 2021'de 4,7'den 2022 yılında yüzde 8,8'ye yükselmesi öngörülüyor.

2﻿023 yılında 6,5'e düşmesi beklenen enflasyonun 2024 yılına kadar yüzde 4,1'e ineceği tahmin ediliyor.

I﻿MF, küresel ekonomideki zorluklarda "henüz en kötüsünün yaşanmadığını" ve birçok kişi için "2023 yılının durgunluk gibi hissedileceğini" söyledi.

IMF'nin raporunda, "Küresel ekonominin gelecekteki sağlığı, kritik olarak para politikasının başarılı bir şekilde ayarlanmasına, Ukrayna'daki savaşın seyrine ve Çin'deki gibi salgınla ilgili arz yönlü daha fazla aksama olasılığına bağlı" denildi.

I﻿MF, İngiltere Maliye Bakanı'nın mini bütçesini eleştirdi

I﻿MF, İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in yüksek gelirliler için teklif ettiği vergi kesintisinin kısa vadede ekonomiyi destekleyeceğini ancak bunun uzun vadede geçim kriziyle mücadeleyi "daha karışık bir hale getireceğini" söyledi.

B﻿ugün yayımlanan raporda İngiltere'de enflasyonun diğer büyük ekonomilere kıyasla daha uzun bir süre devam edeceğini öngördü.

İ﻿ngiltere'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 11,3'e ulaşarak zirve yapması bekleniyor. 2023 ve 2024 yıllarında ise enflasyonun yüzde 9 seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor.