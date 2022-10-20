AKP’den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti’ye katılacak

20 Ekim 2022, 11:54 +03 Güncelleme 33 dakika önce

A﻿yşe Sayın | Ankara

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifa kararını duyuran Fakıbaba, “siyasi ve ahlaki anlayışına uygun olmayan kişilerle bundan sonra beraber olmayacağı için mutlu olduğunu” söyledi.

Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin’e konuşan Fakıbaba, İYİ Parti’ye katılacağı iddalarıyla ilgili soruya, “Söylemiyordum ama konuşulmaya başlayınca söyleyeyim. İYİ Parti’ye katılıyorum” yanıtını verdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Meral Akşener’in danışmanı Aytun Çıray da Fakıbaba’nın katılımını “Partimize her katılım iktidar yürüyüşünde bir adımdır” ifadeleriyle duyurdu.

Fakıbaba’nın istifasının ardından AKP’nin Meclis'teki sandalye sayısı yeniden 286’ya düştü, RTÜK üyeliği kontenjanı da yeniden İYİ Parti’ye geçti.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin katılımıyla moral bulan AKP, Erdoğan’ın Çelebi’ye rozet takmasından bir gün sonra önemli bir ismini kaybetti.

Bağımsız aday olarak girdiği 2009 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan ve daha sonra AKP'ye katılan Fakıbaba, 2017-2018 yılları arasında da Tarım Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Fakıbaba’nın uzun süredir parti politikalarından rahatsız olduğu ve zaman zaman da eleştirilerini açıkça dile getirdiği biliniyor.

İ﻿stifasına Meclis karar verecek

Anayasa gereği, milletvekillerinin istifası tek taraflı irade beyanı şeklinde gerçekleşmiyor. Anayasa’nın 84. Maddesine göre istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanı’nca tespit edildikten sonra Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak oylamayla karara bağlanacak.

İYİ Parti kaynakları: Yeni istifalar gelebilir

İYİ Parti kulislerinde önümüzdeki AKP’den sürpriz istifalar olabileceği konuşuluyor. İYİ Partili bir siyasetçi, “Önümüzdeki günleri bekleyin, AKP’den önemli istifalar olacak ve partimize katılacak” iddiasında bulundu.

RTÜK’te boş üyelik yeniden İYİ Parti’ye geçti

Fakıbaba’nın istifasıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği kontenjanında dengeler yeniden değişti.

AKP’li RTÜK üyesi Taha Yücel, yaklaşık 3 ay önce ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve üyelikten istifa etmişti. O dönemde Meclis aritmetiğine göre, RTÜK üyeliği AKP’ye düşüyordu. Ancak o süreçte İsmail Koncuk, İYİ Parti’ye katıldı ve üyelik kontenjanı İYİ Parti ye geçti.

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Çelebi’nin katılımı ile RTÜK kontenjanı yeniden AKP’ye geçmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üyelik seçimini bir süredir bekletiyordu.