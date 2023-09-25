Zambiya'da eski başkana talimat: Koşularında siyasi faaliyet yapma

Kaynak, Andy Luki jr

bir saat önce

Afrika ülkelerinden Zambiya’da polis, eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu’nun “siyasi faaliyet” diye tanımladığı koşulara karşı uyardı.

Lungu, bir süredir her hafta Cumartesi günü halk ve partisi Yurtsever Cephe’nin (PF) üyeleriyle birlikte sağlıklı yaşam koşusu yapıyor.

Koşulara ilgi büyürken, Lungu’ya bu etkinlikte bulunmak için önce polisi haber etmesi söylendi.

Lungu’nun 2026’daki başkanlık seçimlerinde aday olacağı yönünde spekülasyonlar var.

Polisi yazılı açıklamasında PF’nin “kamuya açık toplantı ve gösteri” konusunda bilgi vermemesinin yasa ihlali olduğu belirtildi ve “Eski devlet başkanları, korumalarıyla birlikte olmalı ve siyasi faaliyetlerden uzak kalmalı” denildi.

Ancak eski başkanın avukatı Makebu Zulu, BBC’ye yaptığı açıklamada müvekkilinin polise haber vermeden koşularına devam edeceğini söyledi.

Zulu, 66 yaşındaki eski başkanın Cumartesi günleri koşu yapması engellenirse, dava açma tehdidinde bulundu.

Avukat Zulu “Lungu, ok uzun süredir koşuyor ve niyeti hiçbir zaman yasalara karşı gelmek olmadı” dedi.

2015-2021 döneminde devlet başkanlığı görevini yapan Lungu, daha önce de kısıtlamalara maruz kalmıştı.

Bazı yorumcular, Cumhurbaşkanı Hakaninde Hichilema’nın uygulamalarının, muhalefette geçirdiği yılar boyunca çok eleştirdiği sertlikte olduğunu belirtiyor.

Lungu daha önce de, Güney Kore’deki bir konferansa gitmesinin engellenmesi nedeniyle dava açmış, daha sonra da şikayetini geri çekmişti.

PF ayrıca, eski başkanın kabineden izin istemesine karşın, tıbbi sorunları nedeniyle yapacağı seyahatin de engellendiğini söylüyor.

2021 seçimlerini kaybettikten sonra siyaseti bırakacağını söyleyen Lungu, son aylarda kamuoyu önündeki profilini yükseltmeye çalışıyor.

Lungu’nun artan yakıt ve gıda fiyatlarına büyüyen öfkeden çıkar sağlayıp, üç yıl sonraki seçimlere girmesi bekleniyor.