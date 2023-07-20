Merkez Bankası politika faizini yüzde 17,5'e yükseltti

Kaynak, Getty Images

20 Temmuz 2023, 12:53 +03 Güncelleme 41 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puanlık artışla yüzde 17,5'e yükseltti.

Piyasa beklentileri politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması yönündeydi.

Merkez Bankası Haziran ayında yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz arttırmış, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk PPK toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti.

Ancak bu artırım beklentileri karşılamamış ve karar sonrası döviz kurlarında hızlı bir yükseliş görülmüştü.

Merkez Bankası bundan önceki en yüksek politika faizi artışını ise Mayıs 2018'de 850 baz puanla yapmıştı.

Reuters'ın bu hafta 23 ekonomistle yaptığı anketi, Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 20'ye yükseltmesi beklentisini ortaya koymuştu.

BlueBay Asset Management'den Tim Ash "Yüzde 20'nin altında kalacak herhangi bir politika faizi hayal kırıklığına yol açacaktır ve Erdoğan'ın Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın yapabileceklerini sınırladığı yönünde bir işaret olarak yorumlanacaktır" diye konuştu.

AA Finans'ın 20 ekonomistle yaptığı ankette de 500 baz puanlık faiz artışı öngörüldü.

Buna göre 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında yer aldı.

Türkiye'de yıllık enflasyon Ekim 2022'de son 24 yılın en yüksek seviyesini görmüş ve yüzde 85,51'e çıkmıştı.

Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz politikasının belirleyici olduğu öne sürülmüştü.

Haziran ayında yüzde 38,21 seviyelerinde seyreden enflasyon oranlarının yeniden yükseliş ivmesine geçebileceği düşünülüyor.

Reuters: Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 25

Reuters yıl sonu enflasyon oranı tahmininin yüzde 51 seviyesinde olduğunu, ancak TL'deki düşüş ve son getirilen vergi zamları nedeniyle ekonomistlerin yüzde 60 civarında bir tahminde bulunduklarını belirtiyor.

Reuters'ın 13 ekonomistle yaptığı bir ankete göre yıl sonu politika faizinin ise yüzde 25 seviyesinde olması bekleniyor.

Merkez Bankası, Haziran ayındaki faiz kararının ardından daha fazla faiz artışının geleceğini vurgulamıştı.