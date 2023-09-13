Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 3 işçi kurtarıldı

Kaynak, DHA

13 Eylül 2023, 16:20 +03 Güncelleme 50 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Armutçuk Müessesi’nde göçük meydana geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 işçiden 1'inin hayatını kaybettiğini, 3'ünün ise yaralı kurtarıldığını açıkladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kurtarma çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

Olayı "çok küçük bir bölmede tavan çökmesi" olarak nitelendiren Hacıbektaşoğlu'nun verdiği bilgiye göre ekipler, güvenli bir şekilde madenden çıkıyor.

Zonguldak Valisi daha önce yaptığı açıklamalarda göçükten "4 kişinin etkilendiğini, bir kişinin ağır yaralandığını" söylemişti.

TRT Haber'e konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, dört kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. Bir kişi ağır yaralı. İki kişiden canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." demişti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Ereğli'deki göçüğün bugün saat 13.45'te meydana geldiğini ve AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK ekiplerinin olaya müdahale ettiğini açıkladı.

Olay bu yıl gerçekleşen ilk maden kazası değil.

Mayıs ayında Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait linyit maden ocağında toprak kayması meydana gelmişti.

Göçük altında kalan dört işçiden biri hayatını kaybetmiş, üçü yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yakın zamanda Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan Yunus Emre Termik Santrali’ni işleten Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileriyse haklarını alabilmek için kendilerini maden ocağına kapatarak açlık grevine gitmişti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne göre 2023 yılının ilk sekiz ayında en az bin 255 işçi hayatını kaybetti.